Esenzione dal pedaggio sulla A20 tra Barcellona e Milazzo: via libera dal Ministero, ma servono i ristori al Cas da parte della Città Metropolitana

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso parere favorevole al ripristino dell’esenzione dal pagamento del pedaggio nel tratto di autostrada A20 Barcellona-Milazzo, in virtù dei disagi provocati dalla parziale chiusura della bretella d’emergenza nel cantiere per il lavoro di ricostruzione del ponte alla foce del torrente Mela.

La decisione del Ministero è però condizionata dal pagamento di un ristoro a titolo di risarcimento per il Cas, Consorzio Autostradale Siciliano, quantificato in 50 mila euro mensili, a carico dell’ente proprietario della strada provinciale 75, quindi la Città Metropolitana di Messina. Senza la sottoscrizioni di una convenzione tra l’ente provinciale e il consorzio autostradale non si potrà applicato l’esenzione.

La comunicazione del Cas è stata inviati agli enti coinvolti, alcuni dei quali per conoscenza, il 26 ottobre scorso.