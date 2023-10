Calcio da tavolo, il Ct Barcellona è vice campione d’Europa battuto solo da Reggio Emilia

Weekend di grandi soddisfazioni per il Barcellona CT, che per il secondo anno consecutivo ha disputato la Champions League di calcio da tavolo, tenutasi a Mons, in Belgio.

La formazione barcellonese composta da Antonio e Claudio La Torre, Carmelo Sciacca, Salvuccio Mandanici, Filippo Cubeta, Jean Carl Tabone, con la guida del presidente Concetto La Torre e del capitano Francesco La Torre, ha conquistato la finale, perdendo solo al cospetto dei pluricampioni d’Europa del Fratelli Bari Reggio Emilia.

Nella fase a gironi, i barcellonesi sono stati inseriti nel terzo raggruppamento, insieme al team belga ST Stembert, ai greci del Scarlet Battalion SC , alla squadra tedesca BSC Schwalbach ed ai francesi del CFT Puylaurens.

La squadra di capitan La Torre ha realizzato un percorso netto, ottenendo quattro vittorie su quattro (3-0 con Scwalbach, 4-0 contro Stembert, 3-1 contro Scarlet Battalion e Puyalaurens) e piazzandosi al primo posto in classifica, favorevole per i successivi accoppiamenti della fase ad eliminazione diretta.

Nella fase finale del torneo ad eliminazione diretta, Barcellona ha superato i greci dell’Olympia, con il punteggio di 3-0, per poi proseguire con i quarti di finale contro Hennuyer, su cui il team del Longano ha prevalso col punteggio di 2-1. In semifinale c’è lo scontro con la formazione maltese del Valletta ed alla conclusione di un match al cardiopalma che sembrava destinato a concludersi con un pareggio a sfavore del Barcellona CT per una peggiore differenza reti, si è deciso nel finale con due gol nel giro di tre minuti di Claudio La Torre che hanno ribaltato la situazione, regalando al team barcellonese il biglietto di accesso alla finale.

Nell’ultimo atto della competizione i ragazzi di capitan La Torre hanno affrontato un altro team italiano, Fratelli Bari Reggio Emilia, squadra di serie A e pluricampione di Europa. Il match, dopo un iniziale equilibrio, si decide a favore degli avversari, che hanno dimostrato la loro superiorità, conquistando la vittoria con un netto 4-0.

Resta l’ottima performance dei ragazzi del Barcellona CT che, dopo la vittoria dell’Europa League nel 2019, ancora una volta hanno portato in alto la città del Longano, sino al secondo gradino del podio più importante d’Europa.