Barcellona, a dicembre si apre il sipario sulla 33^ stagione teatrale dell’ass. “Salvatore Cattafi”

Mimma Stramandino

L’Associazione Teatro Arte e Cultura “S. Cattafi” di Barcellona ha presentato la 33^ stagione teatrale che si svolgerà sul palco del teatro Vittorio Currò, all’interno dell’oratorio salesiano San Michele Arcangelo.

La kermesse teatrale è stata dedicata alla compianta Mimma Stramandino, da sempre uno dei punti di riferimento per i componenti dell’associazione, che come ribadito dalla nuova presidente Virginia Scoglio, ha rappresentato un pilastro per l’attività teatrale, nonostante la sua presenza discreta, espressa anche e soprattutto attraverso i suoi silenzi.

La serata, presentata proprio dalla presidente dell’associazione, ha visto sul palco la presenza del direttivo eletto nel giugno scorso e ringiovanito nelle sue cariche principali. Ad affiancare Virginia, nel ruolo di vice presidente c’è infatti Francesca Cutroni, figlia di Mimma Stramandino e di Franco Cutroni. Il direttivo è composto inoltre da Viviana Currò, Giuseppe Bucca, Giuseppe Pollicina, Ada Di Paola e Donatella Aliquò.

La stagione teatrale del “Vittorio Currò” mette insieme diversi appuntamenti con la commedia, prodotta da associazioni e compagnie del territorio, impreziositi dalla presenza di artisti conosciuti a livello nazionale come gli attori e comici Marco Marzocca e Roberto Ciufoli. Nel cartellone non manca una serata dedicata all’opera lirica.

Cliccando sull’immagine potete consultare le date del cartellone e i dettagli per l’acquisto degli abbonamenti e dei singoli biglietti.

La presentazione della stagione teatrale è stata infine arricchita dall’esibizione del coro dei Piccoli Cantori, diretti dal m° Salvina Miano, che in questi anni ha portato in giro per l’Europa il nome di Barcellona Pozzo di Gotto, veicolando un’immagine positiva della città del Longano. Anche per questo la presidente dell’associazione Cattafi, Virginia Scoglio, ha consegnato una targa di attestazione di merito alla direttrice del coro.