L’artista barcellonese Angela Saja ospite in Finlandia della mostra “Fragmentit UrbinoInAcquerello”

L’artista barcellonese Angela Saja è stata invitata in Finlandia per rappresentare l’Italia nella mostra “Fragmentit UrbinoInAcquerello” presso la Galleria Akvarelli Ateljee ad Espoo centro che si trova vicino alla capitale Helsinki.

La mostra, che vede tra i protagonisti un ristretto gruppo di artisti italiani, in dialogo con gli artisti finlandesi, è stata inaugurata il 23 ottobre e sarà visitabile fino al 5 novembre 2023.

La mostra è stata curata e organizzata dall’artista Irina Rebnitskaya, maestra dell’acquerello nonché presidente della stessa Galleria finlandese in collaborazione con la Direttrice artistica di UrbinoInAcquerello la Dott.ssa Soha Khalil.

Il progetto finlandese è collegato al Festival UrbinoInAcquerello, mostra di acquerelli di artisti provenienti da ogni parte del mondo, uno degli eventi più interessanti per l’acquerello in Europa, che si tiene nella città di Urbino, ogni anno nel mese di maggio, si tiene l’atteso . Nel 2023 a quest’ultimo esposizione hanno partecipato alla mostra 300 autori provenienti da oltre 30 paesi del mondo.

La mostra, organizzato dal 2016, è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Italiano, con il sostegno della Regione, del Comune e del Sindaco della città di Urbino e dell’Università.

In Finlandia dopo l’inaugurazione ufficiale della mostra, un secondo e importantissimo appuntamento alla Akvarelli Ateljee Espoo è stato quello di sabato 28 ottobre con gli artisti italiani presenti che hanno tenuto una masterclass ed una performance. L’artista barcellonese Angela Saja ha spiegato come nasce un’illustrazione, coinvolgendo il pubblico in una Performance utilizzando la tecnica dell’acquerello.

Era presente all’evento anche la Dirigente scolastica Antonella Accili, Istituto Omnicomprensivo “Della Rovere” Urbania, che ha parlato del MOF, modello organizzativo finlandese da lei strutturato e promosso in ben 100 scuole italiane: un innovativo approccio alla didattica articolata in tutti gli ordini di scuola, finalizzato all’implementazione delle competenze e dello star bene a scuola.

In questo modello educativo MOF in Italia acquista una nuova importanza e nuova valenza l’uso dell’acquerello nella scuola dell’infanzia per lo sviluppo della coordinazione loculo-manuale e motricità fine.

La Saja ha partecipato alla mostra con alcune sue opere, con le sue illustrazioni per il libro di favole “Favole Favolose” (scrittrice Annunziata Bertolone, Casa editrice Smasher Giulia Carmen Fasolo ) e con la sua presenza, a spese dell’organizzazione, che costituisce un’importantissima affermazione e conferma per l’artista una certa notorietà a livello internazionale.

Il modello organizzativo finlandese MOF, promosso dalla Dirigente scolastica Antonella Accili Istituto Omnicomprensivo Della Rovere di Urbania, ha suscitato l’interesse dell’Istituto Comprensivo Capuana di Barcellona Pozzo di Gotto, diretto dalla Dirigente scolastica Carmela Pino.