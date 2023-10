Il Barcellona Basket oggi al PalAlberti cerca la vittoria con il Castanea dell’ex Federico Caroè. Intervista al capitano Manu Fernandez VIDEO

Il Barcellona Basket, analizzata la sconfitta di Reggio Calabria contro la Viola, torna al PalAlberti oggi pomeriggio con palla a due alle 18 per affrontare il Castenea dell’ex Federico Caroè.









La gara vede di fronte due neo promosse in serie B interregionale, che l’anno scorso hanno condiviso la gioia per la promozione dalle serie C Gold. Sono due squadre che si conoscono bene, dentro e fuori dal campo, con Manu Fernandez, capitano dei giallorossi e unico reduce della cavalcata vincente dell’anno scorso, che ritrova da avversario Federico Caroè, tra i protagonista del successo dell’Orsa Barcellona.

Abbiamo sentito proprio il capitano del Barcellona Basket per presentare questa gara, in cui una giornata interessante sotto il profilo del calendario, in cui si confronteranno gli Svincolati Milazzo con la Viola Reggio Calabria, l’Orlandina con il Rende, il Piazza Armerina con la Fortitudo Messina e il Sala Consilina con il Ragusa. Nell’anticipo vittoria del Basket School Messina sul campo del Cus Catania (72-84)