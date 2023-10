Barcellona, rinviata l’approvazione della delibera sul servizio scuolabus dopo una seduta consiliare infuocata: la nota dell’assessore Dottore

Il consiglio comunale di Barcellona non ha approvato la delibera sulla gestione del servizio scuolabus, dopo che l’assessore alla pubblica istruzione Viviana Dottore ha deciso di ritirare il provvedimento, non avendo trovato una condivisione anche sulle modifiche da apportare al regolamento in merito ai costi per gli utenti.

La seduta, dopo il polemico rinvio di giovedì, si è aperta regolarmente e i gruppi che sostengono l’amministrazione Calabrò hanno serrato le fila, garantendo con 12 su 23 presenti la maggioranza consiliare per l’assenza giustificata di uno dei consiglieri d’opposizione. Il primo punto all’ordine del giorno è stato il tanto discusso regolamento per la gestione del servizio scuolabus, che su indicazioni degli uffici comunali, con il parere dei revisori, prevede una compartecipazione dei costi per gli utenti, quantificata in 15 euro mensili per la fascia di reddito più bassa e in 20 euro per quella più alta.

I consiglieri d’opposizione hanno inizialmente coinvolto nel dibattito uno dei componenti del collegio dei revisori, che ha risposto alle loro domande, ribadendo ad esempio alla consigliera Raffaella Campo come il loro parere a tutti gli emendamenti presentati, che prevedevano una riduzione del costo per gli utenti, erano stati bocciati sulla base delle valutazioni espresse dai tecnici degli uffici comunali. Lo stesso, alla domanda del consigliere Gabriele Sidoti, ha riferito che la percentuale dell’importo da pagare poteva diventava una scelta politica. Il dibattito dai toni a tratti molto accesi, soprattutto tra i consiglieri di Forza Italia Tommaso Pino e Lidia Pirri ed i rappresentanti dell’amministrazione, a partire dell’assessore alla pubblica istruzione Viviana Dottore, non ha prodotto una condivisione di un provvedimento, che lo stesso assessore nel suo intervento ha definito come tecnico e non politico, imposto sostanzialmente per evitare l’interruzione del servizio dalla normativa vigente, che fino ad oggi, cioè fino a quando l’ente ha potuto sostenerne i costi, non era stata applicata.

Dall’altra parte le opposizioni di centrodestra e centrosinistra in modo diverso hanno attaccato il provvedimento, con la differenza che Forza Italia ed i consiglieri di centrodestra non ha presentato proposte alternative, mentre Città Aperta e Partito Democratico hanno proposto emendamenti che però avevano avuto il parere contrario degli uffici comunali e del collegio dei revisori. Nessuno ha però voluto sostenere la linea della maggioranza di far pagare un costo per il servizio e così Città Aperta ha scelto di ritirare il suo emendamento, nonostante la disponibilità della maggioranza ad approvarlo, e Bongiovanni del PD ha confermato la scelta del suo emendamento, che dimezzava il costo da 15 ad 8 euro mensili.

Non trovando un punto d’incontro, l’amministrazione comunale, pur avendo in numeri in aula per approvare la delibera così come proposta, ha scelto di ritirare il provvedimento per provare a migliorarlo ulteriormente, aprendo se ancora possibile un confronto con le forze politiche disponibili al dialogo ed anche con i genitori dei ragazzi, alcuni dei quali presenti in aula ieri sera, che hanno mostrato la loro disponibilità in tal senso.

Il consiglio comunale è proseguito con l’approvazione degli altri punti all’ordine del giorno, compresa la delibera per la modifica del regolamento d’aula e la mozione per l’adozione del senso unico in via Destra Longano.

La nota dell’assessore Viviana Dottore

L’assessore alla pubblica istruzione Viviana Dottore, in mattinata, ha così commentato l’esito della seduta del consiglio comunale:

“Facciamo chiarezza sul provvedimento di modifica delle spese di compartecipazione al servizio di scuolabus, misura che, è bene specificarlo, non ha alcun carattere politico ma è una scelta obbligata per l’amministrazione. Chi oggi millanta di aver costretto la giunta a ritirare la delibera del nuovo regolamento travisa in modo strumentale i fatti. La giunta Calabrò, proprio perché non si tratta di una decisione politica, ma obbligata dalla normativa, da tempo vuole addivenire ad una piena condivisione sull’entità dei costi di compartecipazione ad un servizio indispensabile per decine di famiglie, che rischia di non poter essere avviato causando gravi disagi. Vogliamo andare incontro alle esigenze di tutti modificando la proposta di delibera ed accogliendo soluzioni che possano migliorarla. In questi mesi non sono mancate le riunioni e i confronti per individuare un costo che tenga conto della fragilità economica di numerose famiglie barcellonesi che usufruiscono del servizio.

Abbiamo presentato in Consiglio comunale un provvedimento che prevede una minima compartecipazione al servizio di scuolabus pari a 68 centesimi al giorno e che amplia la soglia di esenzioni possibili, dichiarandoci disponibili a qualsiasi soluzione migliorativa e apprezzando quella presentata da Città aperta.

Ci saremmo aspettati uguale interesse a salvare il servizio anche da parte di tutti i gruppi consiliari. Evidentemente così non è stato. Forse i consiglieri d’opposizione non hanno creduto fino in fondo alla bontà dei loro emendamenti e li hanno ritirati. Ci chiediamo perché hanno ritirato proposte sulle quali eravamo pronti a discutere ed anche accettare. Forse non vogliono condividere con l’amministrazione una scelta obbligata? Forse non hanno a cuore come noi un servizio così indispensabile per decine di famiglie? Nonostante la fuga dei consiglieri d’opposizione alla nostra richiesta di collaborazione continuiamo ad essere aperti a qualsiasi soluzione. E’ quanto abbiamo chiarito anche al pubblico che ha seguito la seduta consiliare. Ai rappresentanti delle famiglie presenti abbiamo spiegato che siamo pronti ad individuare insieme soluzioni migliorative e di modalità di compartecipazione che possano superare l’esame dei revisori dei conti. Le stesse famiglie hanno compreso l’importanza della condivisione di una decisione tecnica che già adesso è stata ridotta il più possibile, a 15 euro al mese, per evitare di mettere a rischio l’avvio dello scuolabus da gennaio. Più che ritiri di proposte dall’Aula ci saremmo aspettati senso di responsabilità da parte dei colleghi consiglieri”.