Barcellona, le variazioni nel servizio raccolta rifiuti porta a porta per le festività di Ognissanti

Con l’avvicinarsi della festività di Ognissanti, Dusty comunica agli utenti residenti nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), la sospensione dei servizi di igiene ambientale che svolge sul territorio.

In occasione della festività di mercoledì 1 novembre dunque non sarà effettuato il servizio di raccolta porta a porta, che per calendario prevede il conferimento della frazione indifferenziata, e non saranno operativi il servizio di ritiro rifiuti ingombranti, il Numero Verde e il servizio di spazzamento. Tutte le attività riprenderanno regolarmente a partire da giovedì 2 novembre.

Dusty invita gli utenti alla massima collaborazione al fine di mantenere il decoro ambientale e urbano degli spazi cittadini.