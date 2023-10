Barcellona, il Network culturale rilancia la sua attività: richiesta una sede e la modifica del bando sulla democrazia partecipata

Il Network delle associazioni culturali di Barcellona ha presentato oggi il nuovo assetto, con la conferma del presidente Bernardo Dell’Aglio, la nomina della nuova vice presidente Vera Pietrini e del presidente onorario Felice Mancuso.

Sono 11 le associazione che lo compongono: la Genius Loci (presidente Bernardo Dell’Aglio, delegato Massimo Sindoni); Accademia Nino Pino Balotta (presidente Felice Mancuso, delegato Bartolo Mancuso); Placido Mandanici (presidente Antero Arena, delegata Maria Assunta Munafò); Cannistrà (presidente Enzo Mirabile, delegato Tonino Privitera); Fumettomania (presidente Mario Benenati, delegato Domenico Cutrupia); Museo Jalari (presidente Vera Pietrini, delegata Vera Giorgianni); Lions Castroreale (presidente Beppe Iacono, delegato Giuseppe Calandra); Tali Arti (presidente Tania Alioto, delegata Pina Cassata); Coro Lirico Siciliano (presidente Alberto Munafò, delegato Francesco Costa); Tanti Amici (presidente Giuseppe Pollicina, delegate Maria Pia Agliata e Silvia Pianezzola); Giambra Editori (presidente Pierangelo Giambra, delegato Carmelo Catania).

Nel suo intervento introduttivo, il presidente Bernardo Dell’Aglio ha ribadito l’importanza di unire le forze delle diverse associazioni del territorio, per rilanciare l’attività sociale e culturale di una città come Barcellona, che può trovare in questo settore una chiave di rilancio anche economico. Il presidente nel suo intervento, che potete ascoltare nella diretta pubblicata sulla pagina Facebook di 24live, ha ribadito la richiesta di assegnare al network una sede dove potersi riunire per organizzare le attività, l’importanza di allargarsi a tutte le realtà associative della città, nell’ottica del “fare” o non solo del “criticare”, ritrovando il piacere di stare insieme e condividere gli spazi che la città offre. Dell’Aglio ha poi posto l’accento sulla gestione del bando per la selezione dei progetti destinati ai finanziamenti della Democrazia partecipata, avanzando una richiesta forte, che probabilmente solleverà non poche polemiche. Il presidente del Network, pur ricordando che l’iniziativa di riqualificazione culturale della zona di pozzo dei Goti ha ottenuto il finanziamento di 900 euro, ha proposto per il futuro di escludere quelle iniziative che non sarebbero in linea con le finalità della Democrazia Partecipata, come i presepi viventi, proposte dalla parrocchie cittadine, che non produrrebbero, secondo Dell’Aglio, una riqualificazione duratura nel tempo del territorio.

All’incontro organizzato nella sala consiliare di Palazzo Longano, sono intervenuti il presidente onorario Felice Mancuso, soddisfatto per la carica che gli è stata comunicata in questa occasione, la vice presidente Vera Pietrini ed i presidenti di alcune associazioni e club service, Mario Benenati, Beppe Iacono e Giuseppe Pollicina, confermando l’impegno ad unire le forze per rilanciare la città sotto il profilo sociale e culturale. Ha preso la parola anche il titolare di una nota gioielleria, Pippo Branca, che ha annunciato l’imminente costituzione di una nuova associazione di commercianti “Il Seme”, che si propone di avviare un confronto ed un dialogo con il network culturale, per organizzare iniziative al fine di ridare vita al centro storico e alle periferie della città sempre più spopolata.