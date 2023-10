Città Aperta chiede le dimissioni del sindaco Calabrò: “In Consiglio l’ennesima mancanza di responsabilità dei gruppi di maggioranza”

L:assenza dei 12 consiglieri di maggioranza nella seduta di ieri sera non è passata inosservata davanti ad alcuni provvedimenti importati come il controverso regolamento sul servizio scuolabus. La mancanza del numero legale ha rinviato ad oggi lo svolgimento della seduta. i consiglieri del movimento Città Aperta hanno messo in evidenza quella che definiscono l’ennesima mancanza di responsabilità da parte dei gruppi che sostengono l’amministrazione Calabrò

“È desolante vedere la città abbandonata a sé stessa: con i consiglieri, che dovrebbero appoggiare l’amministrazione, incapaci di assumersi le loro responsabilità e che addirittura cercano scuse meschine per la loro assenza, quali il malfunzionamento dello streaming. E con il sindaco ancora una volta assente, quando invece sarebbe stata necessaria una sua presenza non solo per richiamare i consiglieri alla loro responsabilità, ma anche per spiegare in pubblica seduta i motivi del suo recente passaggio alla Lega Nord. Riteniamo che la città non meriti tutto questo e che sia giunta davvero l’ora che il sindaco si dimetta e dia spazio a chi vuole impegnarsi per la città con tutte le sue forze”.