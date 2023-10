Barcellona, rinviato ad oggi il consiglio comunale sulle tariffe per gli scuolabus: è mancato il numero legale

Sarà discusso stasera l’ordine dl giorno della seduta del consiglio comunale rinviato ieri sera per la mancanza del numero legale.

In aula erano presenti infatti solo i 12 consiglieri comunali di opposizione alla giunta Calabrò, sia nella prima che nella seconda chiamata, dopo un’ora dalla sospensione tecnica legata inizialmente ad un problema nella ripresa in streaming della seduta. In attesa del ripristino del collegamento, i consiglieri dei gruppi che sostengono l’amministrazione comunale hanno deciso di lasciare palazzo Longano, mentre i colleghi dell’opposizione sono rimasti in aula ed hanno risposto all’appello, senza raggiungere il numero legale. Non è la prima volta che si verifica questa situazione e le opposizione non hanno perso l’occasione di sottolinearla attraverso alcuni post sui social network.

La seduta è stata rinviata alla 19 di oggi per approvare una serie di provvedimenti, tra cui il regolamento sul servizio di scuolabus, che dal 2024 prevedrà un costo per gli utenti e su cui l’opposizione ha annunciato battaglia. All’ordine del giorno ci sono anche alcune variazioni al bilancio e la trattazione della mozione per il senso unico in via Destra Longano proposta dalla II commissione permanente.