Sarà ristretto a vita in un ospedale per malati di mente in Inghilterra il 22enne palermitano che ha ucciso Nino Calabrò e Francesca Di Dio

Il 22enne palermitano Andrea Cardinale, reo confesso del duplice omicidio del barcellonese Nino Calabrò e della sua compagna Francesca Di Dio di Montagnareale, è stato condannato dal giudice Paul Watson alla misura restrittiva a tempo indeterminato presso una struttura ospedaliera in Inghilterra dove sarà curato per la schizofrenia paranoica riscontrata dalle perizie effettuate durante il procedimento penale.

L’omicida era amico fidato di Nino Calabrò e di Francesca Di Dio e, secondo quanto riscontrato nel corso del dibattimento, presso della Teesside Crown Cort, avrebbe commesso il duplice omicidio compiuto il 21 dicembre scorso in un appartamento di Thornaby, nell’Inghilterra nordorientale, in preda alla malattia mentale di cui soffriva e che aveva nascosto ai suoi amici. Andrea Cardinale, che ha ammesso davanti al giudice inglese tutte le sue responsabilità, colpì i due fidanzati con una mazza e un coltello da cucina, senza lasciare alcuna opportunità di difendersi.

La legge inglese, davanti alla riscontrata presenza di una malattia mentale nel compiere un reato anche grave come un omicidio, prevede una condanna alternativa al carcere, avendo mantenuto in vita le strutture simili agli ormai dismessi manicomi giudiziari, presenti fino a qualche anno fa nell’ordinamento italiano. Il giovane sarà sottoposto alle cure mediche previste per la sua malattia e rimarrà ristretto nell’ospedale psichiatrico giudiziario per tutta la vita. Non è stata disposta una pena ordinaria, che poteva essere oggetto di una revisione e quindi di una riduzione in termini di anni, nella consapevolezza che dalla schizofrenia paranoica non si può guarire, secondo quanto previsto dalla più rigida legge d’oltre Manica. Il giudice inglese, nel leggere la sentenza, ieri mattina, con i genitori delle due vittime collegati in videoconferenza, ha comunque sottolineato il danno incalcolabile subito proprio dai familiari, che hanno perso i loro cari solo perchè si erano fidati di una persona malata, senza rendersi conto delle gravi patologie di cui soffriva.