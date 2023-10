Barcellona, l’assessore Barbera ha incontrato le agenzie funebri per migliorare la gestione del cimitero: tutto pronto per la ricorrenza dei defunti

L’assessore con delega ai servizi cimiteriali Nicola Barbera ha incontrato oggi in una riunione strategica i responsabili delle 10 agenzie funebri di Barcellona. L’obiettivo è quello condividere le scelte per una gestione più efficiente e coordinata delle attività cimiteriali in questa comunità.

“L’obiettivo principale di questa riunione – afferma l’assessore Barbera – è stato quello di stabilire un dialogo costruttivo tra le istituzioni comunali e le agenzie funebri locali al fine di migliorare l’organizzazione e la qualità dei servizi legati al cimitero. Dal confronto sono emerse alcune priorità che cercheremo di affrontare e di risolvere”.

In primo luogo è stato ribadito il divieto di affissione dei manifesti funebri negli spazi diversi da quelli previsti dalla normativa, che verrà ribadito con un’apposita ordinanza. Allo stesso tempo il Comune si dovrà impegnare per l’integrazione e la riparazione delle tabelle destinata a questo uso, predisposte da almeno 15 anni, su iniziativa dell’allora assessore Domenico Scolaro, e prive di manutenzione. Le agenzie hanno richiesto una maggiore elasticità degli orari cimiteriali e proposto il divieto di parcheggio nel viale che conduce al cimitero, dedicando una area per i mezzi funebri durante i funerali. L’altro nodo da risolvere è quello dello snellimento per il disbrigo delle pratiche cimiteriali.

“Questa riunione – ha ribadito Barbera – rappresenta un passo avanti nella creazione di una comunità più empatica e solidale, dove il rispetto per i defunti e il sostegno alle famiglie in lutto sono priorità condivise. Ci si può aspettare un miglioramento tangibile nei servizi funebri e nella gestione del cimitero di Barcellona anche grazie a questa collaborazione proattiva tra le istituzioni comunali e le agenzie funebri locali”.

Nei giorni scorsi è stata completata la pulizia dei viali e delle aiuole in vista della ricorrenza dei defunti e sono stati avviare anche le pratiche per il rinnovo delle lampade perpetue e per le classiche lampadine che vengono predisposto per il 2 novembre. In questo senso c’è una novità significativa, segnalata con soddisfazione dal presidente del consiglio Angelo Paride Pino, in merito alla gestione del servizio, con l’accensione della lampade temporanea già in questi giorni e non solo nei giorni festivi del 1° e del 2 novembre.