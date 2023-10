Barcellona, i ragazzi delle scuole alla scoperta della loro città: domani l’iniziativa “Gita in città alla scoperta del poeta Bartolo Cattafi”

“Gita in città alla scoperta del poeta Bartolo Cattafi” è il titolo dell’iniziativa che si terrà domani venerdì 27 ottobre a Barcellona organizzata dall’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Viviana Dottore e destinata agli studenti degli Istituti scolastici cittadini. Al suo fianco ci sarà l’esperto alla cultura Salvatore Scilipoti, che guiderà i ragazzi nel percorso a tappe nei luoghi cari al grande artista barcellonese.

Appuntamento alle 9 davanti al Monumento ai caduti per il tour che porterà a scoprire o approfondire la vita e la poetica dell’illustre concittadino. Nel corso della gita saranno visitati la stele con la poesia “Cancro” (vicino al Monumento ai caduti), la casa natale nel quartiere Marsalini, la biblioteca comunale presso la quale è stata allestita la sezione a lui dedicata, il busto di Cattafi in via San Sebastiano, la Pro loco nei Giardini dell’Oasi dove si trova la raccolta di foto e articoli sul poeta, illustrate dal presidente onorario dell’associazione Gino Trapani.

Ogni istituto manderà una delegazione di 20 alunni. Nel corso dell’evento è prevista una pausa per la merenda ed a conclusione della visita sarà consegnato l’attestato di partecipazione a tutti gli studenti.