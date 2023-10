Calcio, tutti i risultati dall’Eccellenza alla Prima categoria: l’Aquila Bafia ancora capolista, la Nuova Azzurra cade a Galati

Entrano nel vivo i campionati regionali. In Eccellenza guida il Modica, seguito da Paternò, Gela e Enna. In Promozione l’Aquila Bafia supera l’Aluntina e resta capolista ma non più con la Polisportiva Gioiosa. Il Rosmarino si è aggiudicato lo scontro diretto ed ha superato la formazione di Gioiosa Marea. La Nuova Azzurra Fenice perde ancora sul campo di Galati e resta in piena zona retrocessione. In Prima categoria domina il Monforte, ancora a punteggio pieno, seguito dal Villafranca (vincente sul campo dell’Orsa Promosport) e dal Riviera Nord.

Eccellenza

Misterbianco 2011 Leonfortese 2-1 Real Siracusa Belvedere Jonica F.C. 2-2 Santa Croce Imesi Atletico Catania 1994 0-0 Città Di Gela Rocca Acquedolcese 2-1 Leonzio 1909 Modica Calcio 0-0 Mazzarrone Calcio Messana 1966 7-0 Nebros Milazzo 0-1 Paternò Calcio Enna Calcio 2-1

Modica Calcio 16 7 5 1 1 16 5 11 Paternò Calcio 14 7 4 2 1 11 6 5 Città Di Gela 14 7 4 2 1 10 6 4 Enna Calcio 13 7 4 1 2 9 4 5 Misterbianco 2011 11 7 3 2 2 9 7 2 Milazzo 11 7 3 2 2 7 6 1 Real Siracusa Belvedere 11 7 3 2 2 10 11 -1 Mazzarrone Calcio 10 7 3 1 3 16 10 6 Nebros 10 7 3 1 3 8 9 -1 Imesi Atletico Catania 1994 8 7 1 5 1 4 6 -2 Leonzio 1909 8 7 2 2 3 3 6 -3 Leonfortese 7 7 2 1 4 7 8 -1 Jonica F.C. 6 7 1 3 3 4 6 -2 Santa Croce 5 7 1 2 4 3 6 -3 Rocca Acquedolcese 5 7 1 2 4 6 14 -8 Messana 1966 3 7 0 3 4 1 14 -13