Calcio: Nuova Igea Virtus – Ragusa (0-0), finisce il primo tempo: unica scossa l’espulsione per gli iblei di Magrì

Tutto pronto allo stadio D’Alcontres Barone per la gara tra Nuova Igea Virtus e Ragusa, valevole per la 9^ giornata del campionato di serie D. I giallorossi, dopo due vittorie consecutive, scendono in campo a conclusione della prima settimana di lavoro con il nuovo tecnico Ciccio Di Gaetano, che però per un ritardo nel tesseramento non è in panchina, sostituito dal preparatore Omar Baeli.

RISULTATI 9^ GIORNATA SERIE D

Canicattì Vibonese Calcio 1-1 Città Di Acireale 1946 Gioiese 1918 0-0 F.C. Lamezia Terme Licata Calcio 1-0 LFA Reggio Calabria Città Di S. Agata 1-1 Locri 1909 Castrovillari Calcio 2-1 Nuova Igea Virtus Ragusa Calcio- 0-0 Real Casalnuovo Akragas 1-0 San Luca Portici 1-2 Sancataldese Calcio F.C. Trapani 1905 0-1 Riposa: Siracusa Calcio 1924

Cronaca

Partita ripresa senza sostituzioni

FINE PRIMO TEMPO A RETI INVIOLATE: gara intensa ma poche emozioni dall’una e dell’altra parte dela campo

Tre minuti di recupero

44′ Espulsione di Magrì del Ragusa per doppia ammonizione, dopo un fallo in ripartenza su Isgrò.

43′ pericoloso il Ragusa con una conclusione dalla distanza di Romano, che Staropoli neutralizza in due tempi.

38′ OCCASIONE IGEA. Cross dalla sinistra di Franchina, con Catanzaro che in anticipo colpisce di testa trovando il portiere Freddi in vena di miracoli. Sulla corta respinta, ritenta ancora Catanzaro di piede, ma il portiere è ancora pronto a deviare in angolo.

29′ Isgrò, servito in area da Filosa, è precipitoso nella conclusione e il tiro diventa un passaggio per un difensore ragusano.

23′ incursione di Isgrò dalla destra, che mette in mezzo un assist invitate, su cui Garufi è pronto a deviare in angolo.

15′ primo quarto d’ora intenso, con le squadre che si affrontano a centrocampo senza creare però occasioni da gol di rilievo.

9′ ammonito Garufi del Ragusa per aver trattenuto Biondo in ripartenza

7′ ammonito Magrì del Ragusa, per gioco violento

Iniziata la partita con qualche minuto di ritardo