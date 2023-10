GALLERIA PROgetto Città alla 42ª Festa della Vendemmia del Parco Museo Jalari promuove Scatti di gusto di Alessio Merenda

Domenica 24 settembre 2023 si è svolta la 42ª Festa della Vendemmia al Parco Museo Jalari di Barcellona Pozzo di Gotto, un evento di respiro regionale che ha alimentato la socialità familiare, all’insegna della gioia, della cultura, della tradizione dei sapori autentici della Sicilia. Una esperienza estetica tra percorsi Enogastronomici di qualità, laboratori creativi per bambini, musica, folklore e arte.

GALLERIA PROgetto Città, ormai partner consolidato del Parco Museo Jalari e consulente per il contemporaneo, per l’occasione, ha promosso e presentato gli Scatti di gusto di Alessio Merenda. Una mostra fotografica fortemente voluta dall’architetto Rosario Andrea Cristelli direttore artistico di GALLERIA PROgetto Città, la realtà concettuale da lui ideata e fondata nel 2014 come osservatorio permanente sulla città contemporanea oggi luogo del contemporaneo riconosciuto dal Ministero della Cultura.

GALLERIA PROgetto Città con Alessio Merenda continua a sostenere il concetto di “rete culturale territoriale” in relazione ad altri luoghi della cultura del contemporaneo in Sicilia e non solo, promuovendo l’immagine positiva del territorio. Alessio Merenda ha esposto in mostra una selezione della sua ricerca fotografica in due botteghe della Piazza Aromi e Sapori del Parco Museo Jalari. Soggetti naturali e dolci tipici della tradizione regionale che si fanno immagini pregne di carattere, espressione dell’identità culturale siciliana. Cibo che racconta il territorio siculo e lo fa non solo attraverso il gusto ma anche attraverso la vista, i colori e le sfumature che aiutano ad identificare le caratteristiche e la cultura dei luoghi. Dai limoni all’uva, dal bianco mangiare, alla pignolata messinese, al riso nero, un progetto fotografico composto da una serie scatti, sviluppati su pannelli di grande dimensione nato con lo scopo di riprodurre in immagini le ricette di cucina siciliana, in particolare del messinese, ritrovate in un antico quaderno oggi frutto della ricerca artistica di Alessio Merenda.

Affermava il curatore R. Andrea Cristelli:

“Dai prodotti della terra alla pasticceria regionale il passo è breve e al gusto si associa la vista rafforzando l’esperienza sensoriale esclusiva con l’uso magistrale delle luci e delle ombre che articolano la sua produzione fotografica. L’antica pasticceria siciliana diventa una vera e propria arte, con la sua ricca storia spesso legata al mito e alla religione. Una sintesi interculturale che vede l’intreccio della conoscenza tra diversi popoli: Sicani, Siculi, Fenici, Greci, Romani, Bizantini, Arabi, Normanni, Germanici, Francesi, Spagnoli; popolazioni che si sono succedute in Sicilia contribuendo positivamente al suo sviluppo culturale. Gli Scatti di Gusto di Alessio Merenda sono una visione poetica della tradizione siciliana culinaria fortemente identitaria fatta spesso di elementi naturali e produzioni povere, messe a nudo tra luci e ombre, tra passato e presente, con una forza estetica coinvolgente che rende le immagini eloquenti, conferendogli la giusta aura e quindi maestosità e atemporalità”.

Alessio Merenda, classe 1980, architetto urbanista siciliano con la passione per la fotografia ha concluso questa esperienza con GALLERIA PROgetto CITTA’affermando:

“La “festa della vendemmia” al Parco Jalari è stata un evento culturale ben riuscito con numerosissime presenze; è stata un’occasione per mettere in mostra, ancora una volta, il mio progetto fotografico “scatti di gusto” e fare conoscere anche attraverso la fotografia dolci e cibi che caratterizzano il nostro territorio. La mostra si è svolta all’interno di due caratteristiche botteghe dei mestieri presenti nel Parco che hanno spostato bene lo stile dei miei scatti. Questa manifestazione è stata un’ottima occasione per poter scambiare, con i visitatori, opinioni e curiosità per nuovi spunti che potranno arricchire il mio progetto fotografico.”