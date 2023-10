Incendi, danni ingenti a Villafranca Tirrena: riaperto al transito il tratto dell’autostrada chiuso stamattina

E’ ripresa la circolazione nel tratta autostradale tra gli svincoli di Villafranca e Milazzo, anche la circolazione resta rallentata e ci vorranno alcuni ore perchè il traffico torni regolare.

I vigili del fuoco della provincia sono ancora impegnati nello spegnimento degli ultimi focolai e solo dopo si procederà al calcolo dei danni alla strutture produttive ed alle abitazioni circondante dalle fiamme. Non si segnalano feriti, ma resta la paura per una notta da incubo in alcune zona del centro tirrenico.