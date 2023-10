Incendi, chiusa al transito l’autostrada A20 tra Villafranca e Milazzo e la A19 tra Trabia e Termini Imerese

Gli Incendi che in corso dalla notte sulle colline di Villafranca Tirrena si è avvicinata alle carreggiate dell’autostrada A20, tanto da rendere necessaria la chiusura al transito tra gli svincoli di Villafranca Tirrena e Milazzo-Isole Eolie. Sul posto i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polstrada.

Le fiamme stanno lambendo anche le aree di servizio di Villafranca.

Il Sindaco di Villafranca Tirrena Giuseppe Cavallaro per la gravissima situazione a causa di incendi che circondano diverse zone del territorio, ha disposto per la giornata di oggi 20 ottobre 2023, la chiusura di tutte le scuole, gli asili pubblici e privati, le strutture sociali (centro diurno, centri sociali, centro d’aggregazione giovanile). Le fiamme divampano anche in pieno centro abitato dove c’è l’Ard discount. Molti sono stati costretti ad evacuare. Danni a case e strutture.

Analogo provvedimento è stato disposto sulla A19 tra Termini Imerese e Trabia.

Nella foto in evidenza una zona di Villafranca Tirrena colpita dall’incendio di stanotte