Barcellona, è deceduto il vigile urbano Nino Ligato: era stato investito ad agosto in via Petrarca

Non ce l’ha fatta il vigile urbano Nino Ligato a superare i diversi traumi subiti nel violento incidente che lo aveva visto coinvolto nell’agosto scorso in via Petrarca a Barcellona Pozzo di Gotto.

L’agente, che aveva 66 anni e che nella prossima primavera sarebbe andato in pensione, si trovata ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania, per i gravi traumi riportati alle gambe, che avevano costretto i medici a procedere all’amputazione della gamba destra. In questi mesi le sue condizioni erano rimaste gravi, ma stabili, ma il quadro clinico è peggiorato nelle ultime settimane, fino al triste epilogo di stanotte.

L’ispettore era molto apprezzato per il suo modo di confrontarsi con i colleghi e con la gente, che si presentava allo sportello del comando della Polizia Municipale, dove svolgeva gran parte del suo servizio negli ultimi anni. Il sindaco Pinuccio Calabrò ha espresso il suo cordoglio con un messaggio sulla pagine ufficiale del Comune: “Il sindaco Pinuccio Calabrò, l’assessore con delega alla polizia municipale Viviana Dottore e tutti i componenti della giunta, sgomenti per la notizia della morte di Nino Ligato, stimatissimo vigile urbano del Comune di Barcellona, si stringono al profondo dolore dei suoi cari. Esprimiamo cordoglio per la perdita di un compagno di lavoro e di un membro della famiglia comunale che ha lasciato un vuoto incolmabile e ci uniamo al lutto dei familiari”.

La redazione di 24live si unisce al dolore dei familiari in questo momento così difficile.