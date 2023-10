Barcellona, consegnati i lavori per il Monastero dei Basiliani: finanziato il restauro anche dell’attigua chiesa

Sono stati consegnati questa mattina all’impresa Scancarello srl, aggiudicataria dell’appalto, i lavori per la riqualificazione del complesso monastico dei Basiliani, un vero e proprio tesoro storico ed artistico di Barcellona.

L’intervento arriva dopo un lungo iter burocratico, a completamento degli interventi sull’area antistante il complesso monastico, con la rimozione dell’asfalto e la sistemazione della pavimentazione in pietra.

Il sindaco Pinuccio Calabrò e gli assessori comunali hanno inserito tra le priorità dell’amministrazione la restituzione del bene alla comunità attraverso la riqualificazione del complesso che nel corso dei decenni passati ha subito una serie di gravissimi atti vandalici. Dopo la consegna dei lavori a breve potranno essere aperti i cantieri per gli interventi di manutenzione e restauro conservativo.

Soddisfatto il sindaco Pinuccio Calabrò, che ricorda come l’appalto sia stato aggiudicato ad agosto: “Un sogno che diventa realtà… siamo riusciti in poco tempo a raggiungere un importante traguardo per restituire un bene prezioso, una testimonianza storica ed artistica alla città. E le buone notizie continuano perché nell’ambito dei 36 milioni di risorse destinate dal Ministero alle Infrastrutture per la tutela e la promozione del patrimonio culturale e storico della Sicilia e della Calabria, oltre 1 milione e 400 mila euro sono stati finanziati per il restauro ed il risanamento conservativo della chiesa ex conventuale di San Basilio e dell’annessa sagrestia e casa canonica, parte integrante del complesso monastico dei Basiliani”.