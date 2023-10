Tutto pronto per la V edizione del Premio “Civitas Europa”, domenica 29 ottobre a Barcellona P.G.

Torna l’appuntamento il Premio “CIVITAS Europa”, organizzato da “Sicilia Occidente”, periodico fondato e diretto da Mario Alizzi. L’evento, giunto alla V edizione, si svolgerà, domenica 29 ottobre, a partire dalle 16, nell’auditorium del Parco “Maggiore La Rosa” di Barcellona PG.

Il Premio, sin dalla prima edizione del 2018, ha raccolto personalità originarie principalmente, e, quindi, non solo, del comprensorio di Barcellona PG e Milazzo, selezionate tra diverse eccellenze che si siano, significativamente, evidenziate in vari campi ed ambienti in Italia ed all’estero.

Nel corso degli anni a dare lustro al premio ideato da Mario Alizzi sono state alcune premiati illustri,, che come dice lo stesso promotore, non avevano certo bisogno del Premio “Civitas” e di “Sicilia Occidente” per vedere riconosciuta le loro qualità. I “premiati speciali sono andate tra gli altri al giornalista, scrittore, poeta e saggista, Melo Freni, al principe del Foro non solo di Catania, Enzo Trantino, ed al poeta, scrittore, critico d’arte, scultore e regista Emilio Isgrò.

“Loro, come si suol dire in questi casi, “ci hanno messo la faccia”, la loro immagine – commenta Alizzi – per amore per la nostra Città e per la nostra Terra di Sicilia, sapendo che, almeno, in teoria, avrebbero potuto “rischiare”. Al contrario, ci hanno dato grande fiducia, appunto, ed hanno così permesso al “Premio CIVITAS Europa”, di avere, in breve tempo, un forte segnale di affidabilità e prestigio e, di conseguenza, immediata notorietà. Spero che, queste mie parole, non siano affatto considerate come semplici ed ovvie espressioni di convenevole cordialità, ma, verso di Loro, un vero e sentito Grazie!”.

Il Premio “CIVITAS Europa”, dal punto di vista organizzativo, si divide in Settori e Sezioni inerenti varie materie ed interessi.

ECCO I NUOVI PREMIATI: