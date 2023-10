Archiviata l’inchiesta ter sull’omicidio di Beppe Alfano: il gip di Messina accoglie la richiesta della Procura

Il gip del Tribunale di Messina Claudia Misale ha disposto l’archiviazione sull’indagine ter per l’omicidio di Beppe Alfano, il corrispondente del giornale “La Sicilia”, trucidato da Cosa nostra in via Marconi a Barcellona la sera dell’8 gennaio del 1993.

Non ci sarebbero elementi rilevanti nelle rivelazioni degli ultimi pentiti di mafia tali da cambiare le risultanze dei precedenti processi che hanno individuato il mandante in Giuseppe Gullotti e l’esecutore materiale in Antonino Merlino. Viene archiviata la posizione del pregiudicato Stefano “Stefanino” Genovese, difeso dall’avvocato Diego Lanza, che alcuni pentiti avevano coinvolto nell’inchiesta, senza che però i magistrati siano riusciti ad ottenere un riscontro oggettivo.