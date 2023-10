La memoria di Felice Giunta: la sorella ai ragazzi vittime di bullismo: “Raccontate il vostro disagio per uscire da questo vortice”

Marilisa Giunta si è rivolta anche agli adulti:

“Imparate ad ascoltare i messaggi d’aiuto degli adolescenti”

La memoria di Felice Giunta, il 15enne ucciso da un coetaneo per un atto di bullismo il 15 ottobre di 18 anni fa, resta salda nella mente e nelle azioni di chi lo ha conosciuto e di chi ha raccontato la sua tragica fine.

Ogni anno i genitori e la sorella Marilisa organizzano iniziative per ricordare la sua storia, perchè nessuno possa rivivere la loro triste esperienza. Negli ultimi anni, la sorella ha voluto anche confrontarsi con i ragazzi delle scuole, dopo aver avuto la forza di trasformare il dolore in opportunità, quella di poter fare qualcosa per aiutare gli adolescenti vittime di soprusi e di bullismo.

In occasione del 18° anniversario della morte di Felice, oltre ad un partecipato torneo di calcetto, è stato organizzato nella chiesa di San Francesco di Paola un incontro sul tema “Testimoniare per incoraggiare“, introdotto dall’amministratore parrocchiale fra Antonino, con le relazioni di fra Federico, laureato di psicologia alla Sapienza di Roma ed appunto Marilisa Giunta, che nel suo intervento si è rivolta sia ai ragazzi, sollecitandoli a comunicare con gli amici e con i genitori le situazioni di disagio, sia agli adulti, a cui ha chiesto di imparare ad ascoltare il grido d’aiuto che arriva dagli adolescenti e che spesso non trova un riscontro, nella frenesia della vita quotidiana di molte famiglie.

Marilisa ha raccontato la storia di suo fratello Felice: “Era un adolescente che viveva la sua vita come tutti gli altri della sua età e che aveva tante aspirazioni, come quelle di diventare un ingegnere o un carabiniere. Aveva tante amicizie sane, ma tutto questo non ha potuto evitare la sua tragica fine. Paradossalmente era la vittima ideale di un atto di bullismo, perchè non avrebbe reagito alla violenza con altra violenza. Il 15 Ottobre 2003 era un sabato come tanti e Felice era andato ad assistere ad una partita tra amici nel cortile della scuola. Ad un certo punto si avvicinò un ragazzo, che lo colpì senza pietà, lasciandolo praticamente senza vita, sotto gli occhi atterriti di chi era presente a quella scena. In quei giorni convulsi si raccontò di una rissa che, in realtà, non c’è mai stata. Felice è stata vittima di una violenza gratuita, solo perchè il ragazzo che lo ha colpito a morte si stava interessando ad una ragazza che stava frequentando. Solo dopo abbiamo saputo che qualche giorno prima mio fratello era stato intimidito da questo coetaneo, ma non aveva raccontato a nessuno di questa tensione, perchè ingenuamente pensava di risolverla con il dialogo, ma così non è stato. Da questa esperienza diretta, che ci ha provocato un dolore che non passa, ma si trasforma, abbiamo imparato a conoscere il bullismo, che si alimenta soprattutto dalla paura di parlare e di raccontare il proprio disagio. Negli incontri nelle scuole, che ho iniziato da qualche anno, mi capita che qualche ragazzo o ragazza si rivolga a me dicendomi “Parlo con te perché non so con chi parlare”. E’ questa la conferma che contro il bullismo o in generale contro il disagi degli adolescenti serve dialogo e spesso i ragazzi non trovano con chi comunicare”.

“Il bullo – ha continuato Marilisa Giunta – è il frutto del disagio sociale che stanno vivendo i ragazzi di oggi, che rispetto a 18 anni fa adesso conoscono cosa significa bullismo, ma spesso non si rendono conto del pericolo. In questo percorso, la famiglia è importante per garantire il rispetto degli altri, ma poi all’esterno tutto diventa così difficile. La scuola ha il suo ruolo e dovrebbe sfruttarlo meglio, diventando sentinella rispetto a certi atteggiamenti e segnalando i soggetti a rischio. Servirebbe in pratica una rete a supporto dei ragazzi che non hanno gli strumenti giusti per impiegare il proprio tempo, incoraggiandoli a vivere la loro vita in modo sano”.

Marilisa ha concluso il suo intervento nel ricordo di Felice: “Il dolore che abbiamo provato e che ci ha segnato non è stato dimenticato, ma abbiamo trasformato un episodio triste in un punto di ripartenza per i ragazzi di oggi, che devono diventare consapevoli dell’importanza di vivere la loro vita in modo sano. In questi anni non mi sono mai sentita una figlia unica, perchè Felice l’ho sempre sentito accanto a me. Lui ha vissuto al massimo la sua breve vita e dal suo esempio dobbiamo imparare a divulgare il bello della vita. Non basta parlare di bullismo, ma serve scuotere le conoscenze e dobbiamo farlo tutti insieme”.