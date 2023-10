La campagna d’informazione “Io non rischio” della Protezione civile anche a Barcellona P.G.

I volontari della Protezione Civile di Barcellona dell’Anpas Club Radio Cb, nell’ambito dalla campagna nazionale d’informazione “Io non rischio”, hanno allestito i loro stand in piazza Duomo per fornire tutti i chiarimenti sui comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, dai terremoti alle alluvioni.

E’ stata una giornata interessante per tutti coloro che si sono avvicinati ai volontari, pronti ad illustrare le buone pratiche per affrontare le situazioni di rischio per la popolazione. Era presenta in piazza anche l’assessore alla protezione civile Salvatore Coppolino.

La campagna “Io non rischio” non si limita solo queste giornate informative, ma sarà allargata con altre iniziative finalizzate a garantire la massima diffusione rispetto all’importanza di prevenire i rischi naturali.