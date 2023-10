Barcellona, presentata la rassegna del Piccolo Teatro Petrolini sotto la direzione artistica dell’attore catanese Edoardo Saitta

È stata presentata ieri sera la nuova stagione teatrale del Piccolo Teatro Petrolini di via Pettini, in contrada Nasari di Barcellona Pozzo di Gotto, diretto dal registra Francesco Chianese.

La direzione artistica della rassegna teatrale, che inizierà il prossimo 19 novembre per concludersi il 19 maggio 2024, è stata affidata all’attore comico e cabarettista catanese Edoardo Saitta, ospite d’onore della serata.

La stagione debutterà, come da locandina, il prossimo 19 novembre con la commedia “Io ed io ” di Gianluca Barbagallo. Per il secondo appuntamento del 21 gennaio, invece, si giocherà in casa con la commedia dell’associazione Petrolini, “Santuzza me mugghieri” scritta e diretta da Francesco Chianese, con Matteo Gentile e Giovanni Merrina. L’11 febbraio andrà in scena la commedia di Fabiana Susini “Te lo scrivo su WhatsApp”, testo inedito sulle difficoltà delle relazioni umane ai tempi dei social, con la regia di Giovanni Maugeri e un cast composto da Eleonora Musumeci, Alfio Belfiore e Viviana Toscano. A seguire il 17 marzo è in programma il monologo di Marco Cavallaro dal titolo “Live è Cavallaro”, protagonista di oltre 150 repliche in tutta Italia, mentre la chiusura del cartellone è affidata il 19 maggio ancora all’associazione Petrolini, con la commedia brillante “Dottor Ciabatta” scritta e diretta sempre da Francesco Chianese. Il costo dell’abbonamento per i cinque spettacoli è di 45 euro.

Nel corso della serata di presentazione, introdotta dal direttore del teatro Francesco Chianese, è stata consegnata una targa come premio alla carriera ad Edoardo Saitta, alla presenza anche del sindaco Pinuccio Calabrò, degli attori della Petrolini e del presidente dell’associazione.

“Il teatro Petrolini, considerata la capienza limitata – ha affermato Saitta – per certi spettacoli dovrebbe garantire due giorni di replica. In questo periodo, però, è molto difficile riempire i teatri. Dopo gli anni della pandemia, in cui è cresciuta l’influenza dei social sulla vita di tutti noi, si è perso il contatto umano e questo progetto vuole proprio favorire l’incontro tra la gente per riassaporare il piacere di stare insieme. Il cartellone 2023-2024 guarda soprattutto al teatro amatoriale, che per non scadere nel dilettantismo deve arricchire il proprio cartellone con prodotti di qualità. È quello che abbiamo scelto con questa rassegna, in cui abbiamo deciso di inserire tre spettacoli che ne fanno crescere il livello e, nello stesso tempo, mettono in evidenza come la Sicilia pulluli di attività teatrali e compagnie che si fanno apprezzare anche in tutta Italia”.

Edoardo Saitta ha poi tracciato un excursus della storia del teatro in Sicilia, a partire dalle prime commedie di Nino Martoglio e di Luigi Pirandello.

La serata si è conclusa, infine, con un esilarante sketch comico dell’attore catanese e con un aperitivo offerto dall’associazione Petrolini ai presenti.