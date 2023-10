Barcellona, la Galleria Roma apre le porte con la mostra dedicata al compianto Nino Gentile

E’ stata inaugurata ieri sera nella Galleria Roma, spazio d’arte temporaneo, la mostra per raccontare i 50 anni di carriera del pittore barcellonese Nino Gentile, scomparso nel 2020.

L’iniziativa è del fratello Pippo Gentile, che ha acquistato il locale che un tempo ospitava la sede di una banca, allestendo uno spazio espositivo, il cui destino dopo la mostra su Nino Gentile è tutto da definire. Al suo fianco ci sono l’Università della Terza Età, con la rettrice Tanina Caliri, e l’architetto Giovanni Pantano, curatore artistico dell’esposizione, che hanno appoggiato con entusiasmo la proposta del fratello di Nino Gentile.

La serata di ieri è stato un momento importante per gli appassionati di arte, per i tanti amici di Nino Gentile e per l’intera comunità barcellonese, che ha potuto apprezzare le opere dell’artista in un contesto nuovo, capace di valorizzare la bellezza dei dipinti in mostra, dai primi lavori fino agli ultimi quadri di una carriera lunga 50 anni. Come ha sottolineato nel suo intervento il curatore artistico Giovanni Pantano, la sequenza delle tele non rispecchia un percorso temporale, ma uno tematico, così da raccontare i diversi stili utilizzati dal compianto artista barcellonese, nato e cresciuto nel quartiere dei Marsalini.

All’inaugurazione sono intervenuti per i saluti istituzionali il sindaco Pinuccio Calabrò, l’assessore alla Cultura Angelita Pino e l’assessore alla pubblica istruzione Viviana Dottore. Il critico d’arte Andrea Italiano ha descritto la figura e le opere di Nino Gentile, mentre il fratello Pippo Gentile ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, a partire dal maestro Piero Massaro, che ha esposto sei paia d’occhiali unici, realizzati a mano. L’allestimento è stato curato nei dettagli dalla No Problem Srl di Barcellona Pozzo di Gotto. La mostra sarà aperta fino al prossimo 29 ottobre

