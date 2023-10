Barcellona, convalidati dal gip i Daspo nei confronti di 15 tifosi della Nuova Igea Virtus: sanzioni da 4 ad 8 anni

Sono stati convalidati dal gip del tribunale di Messina i 15 Daspo, il divieto di accedere a luoghi sportivi, disposti dal Questore di Messina nei confronti di altrettanti supporters della Nuova Igea Virtus, per quanto accaduto alla fine dalla gara contro l’Acireale, nella prima giornata del campionato di serie D del 10 settembre scorso.

Il provvedimento emesso sulla base riscontri delle immagini delle videosorveglianza e delle videoriprese degli agenti del commissariato di Polizia di Barcellona, coordinati dal dirigente Antonio Rugolo, prevede una sanzione di 4 anni per 10 ultras giallorossi, a cui si aggiungono tre Daspo da cinque anni, uno da sette anni ed uno da otto anni.

I supporters giallorossi non potranno più assistere alla partite interne ed esterne dalla Nuova Igea Virtus, con obbligo di firma al 25′ del primo e del secondo tempo presso il Commissariato di Polizia di Barcellona Pozzo di Gotto durante lo svolgimento delle gare della formazione giallorossa.

Ai 15 ultras giallorossi viene contestata dalla Procura la violenza, la resistenza a pubblico ufficiale ed il possesso di oggetti atti ad offendere e il lancio di oggetti in concorso, aggravata dalla circostanza che tutto si è svolto in occasione di eventi sportivi. Sono stati inoltre denunciati per violenza privata per aver interrotto la circolazione stradale durante l’aggressione. Gli scontri descritti nel provvedimento sarebbero avvenuti nella fase in cui la carovana dei tifosi dell’Acireale stava lasciando lo stadio D’Alcontres Barore, alla fine della gara vinta dalla formazione acese.