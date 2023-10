Francesco Di Gaetano è ufficialmente il nuovo allenatore della Nuova Igea Virtus. Dopo una settimana di colpi di scena, tra i problemi burocratici che hanno bloccato l’arrivo già definito di Michele Campo ed il susseguirsi di incontri per trovare l’uomo giusto a cui affidare la formazione giallorossa, stamattina è arriva la fumata bianca, con l’annuncio dell’arrivo del tecnico palermitano, cresciuto come allenatore nel Trapani Calcio. Il nuovo allenatore giallorosso ha sottoscritto il contratto che lo legherà alla squadra di Barcellona Pozzo di Gotto fino al termine della stagione sportiva 2023/2024.

Francesco Di Gaetano, classe 1973, era un dei nomi che era circolato con insistenza negli ultimi giorni ed alla fine è arrivato l’accordo per il suo approdo sulla panchina della Nuova Igea Virtus. Nell’ultima stagione ha guidato alla salvezza in serie D la Polisportiva Santa Maria Cilento ed in precedenza con il Cittanova Calcio, aveva ottenuto il settimo posto con 52 punti.

Di Gaetano ha conseguito a Coverciano l’abilitazione ad allenatore professionista di II categoria UEFA A e come detto è stato dal 2010 al 2015 a Trapani, prima come vice allenatore del tecnico Boscaglia, conquistando la storica promozione in B della società granata, e nella stagione successiva, sempre a Trapani, ha ricoperto il ruolo di allenatore della Primavera. Ha vissuto quindi l’esperienza sulla panchina del Paceco in serie D, ha ottenuto la promozione in D con il Biancavilla, ed ha guidato anche il Palazzolo e l’Akragas, prima di spostarsi al centro Italia, con le stagioni di Cittanova e Polisportiva Santa Maria Cilento. Torna adesso in Sicilia per guidare la Nuova Igea Virtus verso l’obiettivo di una tranquilla salvezza e guidare il suo primo allenamento martedì prossimo. Oggi guarderà a distanza i suoi nuovi ragazzi in campo nel derby tirrenico-nebroideo contro il Città di Sant’Agata.