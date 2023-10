Barcellona Basket, domani riapre il PalAlberti: attesa per il match con gli Svincolati Milazzo

Il Barcellona Basket ha preparato con la necessaria attenzione la gara di domani pomeriggio, palla a due alle 18, contro gli Svincolati Milazzo dei tanti barcellonesi, dentro e fuori dal rettangolo di gioco.









I ragazzi di coach Pippo Biondo, dopo la netta vittoria contro la Fortitudo Messina, proveranno a bagnare con una vittoria l’esordio stagionale al PalAlberti. Non sarà certo una gara semplice contro una squadra come quella dell’ex coach giallorosso Francesco Trimboli, che ha mantenuto l’ossatura del roster che l’anno scorso ha conquistato il primo posto nel campionato di serie C Gold, raggiungendo la promozione diretta in serie B interregionale. Barcellona Basket ha ottenuto lo stesso obiettivo passando dai playoff ed è rinnovato gran parte del roster a disposizione dello staff tecnico. Solo il capitano Manu Fernandez è rimasto in giallorosso e questo certamente può rappresentare un fattore nella gara contro i milazzesi, che hanno una maggiore intesa tra i giocatori in campo. Le assenze da una parte e dall’altra non saranno decisive, quanto la determinazione e la voglia di conquistare la vittoria, al cospetto di un pubblico che si preannuncia numerosi, con oltre 600 posti già occupati tra abbonamenti e tagliandi in prevendita.

Alla vigilia del match abbiamo sentito l’opinione del tecnico Pippo Biondo, che sta cercando di mantenere la giusta tensione nella squadra in vista del match di domani sera