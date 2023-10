Sarà inaugurata domenica prossima nell’innovativa Galleria Roma la mostra dedicata all’artista Nino Gentile

Un tuffo all’interno di un modo nuovo di gustare l’arte del compianto Nino Gentile, uno dei protagonisti della pittura contemporanea a Barcellona Pozzo di Gotto.

Su iniziativa del fratello Pippo Gentile, titolare di una nota ottica a Terme Vigliatore, è stata allestita una mostra con oltre 70 opere di Nino Gentile, valorizzare in un percorso dedicato alla pittura come la nuova Galleria Roma. Per il territorio si tratta di un modo nuovo di proporre l’arte, mettendo al centro i quadri in un clima affascinante e ricco di emozione. Merito dell’allestimento curato nei dettagli dalla No Problem srl, società barcellonese di livello nazionale in questo tipo di realizzazioni. A coordinare i lavori è stato chiamato come direttore artistico l’architetto Giovanni Pantano, che ha curato la disposizione delle opere all’interno della Galleria seguendo una schema tematico. Ha collaborato all’importante iniziativa l’Università della Terza Età, con il prezioso contributo della rettrice Tanina Caliri, che insieme a Pantano aveva già pensato ad un modo per ricordare l’arte di Nino Gentile, scomparso nel 2020, in piena emergenza Covid, e che ha subito sposato la proposta di creare uno spazio artistico come la Galleria Roma, dove è stata predisposta l’esposizione.

L’inaugurazione è prevista per domenica 15 ottobre alle 18, con la presenza del critico d’arte Andrea Italiano, e sarà arricchita dall’esposizione di occhiali unici, realizzati a mano, dal maestro Piero Massaro.