Franzy’s raddoppia ed apre un secondo punto vendita a Barcellona Pozzo di Gotto

La catena di negozi Franzy’s raddoppia la sua presenza a Barcellona Pozzo di Gotto e da oggi apre un secondo punto vendita in via on. Martino 45, nei pressi della rotonda della variante alla S.S. 113 che conduce all’autostrada. Resta regolarmente aperto il punto di vendita di piazza Pertini sulla via Amendola a Pozzo di Gotto.

La decisione della proprietà è stata quella di garantire una maggiore copertura del territorio comunale, per favorire la clientela residente nella zona ovest della città del Longano, così da sfruttare le offerte proposte dalla Franzy’s in diversi settori merceologici, dai prodotti per la casa a quelli per l’igiene personale, dalla cosmetica alla cartoleria, dai prodotti per gli animali ai piccoli elettrodomestici.

Il personale del negozio vi aspetta nei seguenti orari: da Lunedì a Sabato con orario continuato 8:30/20:30 e Domenica mattina dalle 9:00/13:00.