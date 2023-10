Barcellona, avviata la procedure per il dissesto. Intervista al vice sindaco Santi Calderone: “Non è un dramma, serve per far ripartire l’ente”

La Giunta comunale di Barcellona ha approvato oggi la delibera del bilancio consuntivo 2022, che di fatto certifica un debito del Comune tale da avviare la procedura per la dichiarazione del dissesto finanziario dell’ente. La delibera in tale senso sarà approvata nella prossima settimana, ma l’iter è già stato tracciato con il provvedimento di stamattina, che passerà al vaglio del consiglio comunale per il via libera definitivo.

Si tratta di una soluzione che da alcuni mesi era stata indicata come inevitabile, davanti all’impossibilità di poter far quadrare i conti con un debito compreso tra i 12 ed i 14 milioni di euro. Per chiarire meglio la situazione economica in cu si trova l’ente e le conseguenza della dichiarazione del dissesto, abbiamo sentito il vice sindaco Santi Calderone, con delega al bilancio, assegnatagli nel febbraio scorso dopo il rimpasto in giunta, collegato alla rottura con il gruppo di Forza Italia.

Nell’intervista, il vice sindaco Calderone chiarisce il percorso che ha portato a questa soluzione, come detto inevitabile, “se si voleva tenere conto della reale situazione del conti pubblici dell’ente, senza puntare su ipotesi di entrate di crediti pregressi che nella realtà era difficile da recuperare”. Proprio la difficoltà nell’incassare, insieme a quella di ridurre le spese, ha convinto la Giunta ad avviare la procedura di dissesto, che non avrà conseguenze sui cittadini, considerato che le tariffe per i tributi sono già al massimo dal 2018, quando si è provato a risanare i conti del Comune attraverso un piano di riequilibrio che non ha prodotto i frutti sperati. L’obiettivo è quello di garantire i servizi essenziali.

Vi lasciamo all’intervista del vice sindaco Santi Calderone: