Inchiesta sull’Asp di Messina, il 6 novembre l’udienza del Riesame sul ricorso della Procura

I giudici del Tribunale del Riesame di Messina si riuniranno prossimo 6 novembre per discutere il ricorso presentato dalla Procura di Messina contro la decisione del gip di Messina di rigettare la richiesta di misura interdittiva per il commissario dell’ASP Messina Bernardo Alagna, indagato per corruzione, e per i tre medici in forza all’Asp durante la pandemia, indagati per truffa sulle ore di lavoro effettivamente svolte.

I giudice del tribunale della Libertà dovranno occuparsi dell’inchiesta sull’Asp di Messina, in merito alla gestione dell’azienda da parte del dimissionario commissario Bernardo Alagna, che avrebbe subito, secondo l’accusa, le pressioni politiche da parte dell’onorevole Tommaso Calderone, all’epoca dei fatti deputato regionale, attraverso il suo segretario Alessio Arlotta. Nell’inchiesta sono coinvolti in tutto tredici indagati.