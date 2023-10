Il Lions Club Castroreale ha inaugurato l’Anno Sociale 2023/2024 presso l’Auditorium SS. Salvatore

L’Auditorium SS. Salvatore ha ospitato l’inaugurazione dell’anno sociale del Lions Club Castroreale.

Il tema della serata è stato “Miti e tradizioni popolari: conoscenza e opportunità” con l’intervento della prof.ssa Mariella Sclafani, presidente della pro Loca Artemisia, che ha intrattenuto gli ospiti provenienti da tutta la provincia di Messina.

Nel corso della manifestazione, sono stati presentati 11 nuovi Soci che vanno ad arricchire, come ha affermato il Presidente del Club Dott. Beppe Iacono, il “patrimonio di professionalità e di uomini e donne pronti a servire la Comunità nel segno di Lions International”.

Emozionante e coinvolgente è stato l’intervento del Presidente Iacono al quale l’Assemblea tutta ha tributato un lungo applauso. Molto apprezzato è stato anche l’intervento del Sindaco di Castroreale Giuseppe Mandanici, il quale ha sottolineato come la sinergia fra l’Amministrazione e il Lions Club sia continua e foriera di varie iniziative di carattere sociale, culturale e di sviluppo del territorio. Una sinergia nel segno del principio della sussidiarietà.

A testimoniare l’ottimo lavoro svolto sin qui dal Club e il plauso per le attività programmate sono arrivati gli interventi di Mario Adamo Presidente della Zona 9, di Nino Cardaci Presidente della IV Circoscrizione e del Past Governatore del Distretto 108 Yb Sicilia Franco Freni Terranova.

La manifestazione si è conclusa con le parole del secondo Vice Governatore Diego Taviano il quale ha espresso grande apprezzamento alla prof.ssa Mariella Sclafani per la coinvolgente relazione sul tema dell’incontro, ricordando che il Service fu fortemente voluto dal compianto Paolo Valenti, scomparso a poche settimane dal suo insediamento a Governatore del Distretto e al quale l’Assemblea tutta ha tributato un lungo e commosso applauso. Grande apprezzamento ha espresso anche al Sindaco Giuseppe Mandanici per la disponibilità al confronto costruttivo e alla sensibilità dimostrata verso il Club e verso l’intera Associazione dei Lions Club, assicurando l’impegno a proseguire accanto alle Istituzioni locali per dare un contributo fattivo all’intera Comunità.