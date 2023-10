S. Agata di Militello: bimbo autistico cacciato via dall’area giochi

“I bambini con problemi non devono venire qui!” – è questo che la titolare della struttura ha urlato in faccia alla mamma del piccolo Ettore, 10 anni, autistico. Il motivo? Il suo biglietto durava solo 8 minuti e lui ne aveva persi altri tre.

Non è importato se i tempi di comprensione di Ettore sono più lunghi e se non ha istantaneamente compreso che era l’ora di andar via.

Le regole valgono per tutti? Certo, corretto. Ma l’equità è un concetto ancora lontano, così come l’inclusione.

Il piccolo Ettore ha 10 anni e convive con l’autismo. Nonostante questo, i genitori e tutti coloro che gli vogliono bene fanno in modo che Ettore viva una vita normale. Perchè, dunque, negargli qualche salto sui tappeti elastici sul lungomare? Eppure un divieto è stato espresso e lo ha raccontato la madre in una lettera al Sindaco di Sant’Agata di Militello, nella quale chiede l’accessi agli atti dopo “l’intollerabile episodio discriminatorio” nei confronti del figlio, affinchè qualcosa di simile non si ripeta mai più.

La storia

“Intorno alle ore 17,30 dell’8 ottobre, – spiega la mamma di Ettore nella lettera al Sindaco – il bambino ha fatto accesso alla area situata sul lungomare ove è allocato un tappetto elastico, previo pagamento del biglietto. Trascorsi gli otto minuti di durata previsti per la fruizione del gioco, il bambino ha temporeggiato circa tre minuti prima di uscire. La titolare della struttura ha urlato al suo dipendente, addetto all’ingresso, in presenza di numerose persone e di mio figlio: “questo bambino non deve più entrare qui dentro“. La stessa frase è stata ripetuta nuovamente a me personalmente anche quando ho spiegato che il piccolo è disabile ed ha tempi di comprensione più lenti. La signora ha infatti ribadito “i bambini con problemi non devono venire qui” “.

In calce alla lettera, poi, la richiesta di intervento alle istituzioni preposte, affinchè si applichino le normative previste e in particolare:

La convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità

La Legge 104/92

La Legge n. 68/99

Il Regolamento CE n. 1107/2006

La strategia europea sulla disabilità 2021-2030.

DPR 384/78, D.P.R. 236/89,

D.P.R. 503/96,

Circolare L.L. 1669.



Ettore non ha un problema, è un bimbo con sindrome di autismo e non può fare molto se non ha compreso subito che doveva scendere dai tappeti elastici. Per l’inclusione da parte dei normodotati, invece, pare ci sia ancora molto da fare.