Democrazia partecipata, assegnate le somme ai progetti presentanti: ecco gli importi ed i beneficiari

La giunta comunale ha approvato la delibera, proposta del vice sindaco Santi Calderone, con cui si prende atto dell’esito della consultazione per l’assegnazione del 2 per cento dei trasferimenti regionale ai progetti presentati, in base alle preferenze ottenute.

L’importo da assegnare in base alle richieste è stato inferiore rispetto alla previsione, passando da una stima di 4.665,37 euro ad un dato reale di 3.718,94 euro.

Quattro delle cinque proposte presentate hanno ottenuto l’intero importo richiesto. Riceveranno un contributo di 900 euro il Presepe Vivente Sant’Antonino, Rigenerazione urbana e riqualificazione culturale, sociale ed artistica del vicolo piùantico della città: “Vico dei Goti” ed i murales in via Immacolato In memoria di Masino Aricò. Il Presepe Vivente Santi Andrea e Vito, pur piazzando al secondo posto, ha ottenuto un contributo di 800 euro, in base alla richiesta presentata, mentre il quinto progetto in graduatoria, chi ama le sfide può diventare uno di noi! per la promozione tra i giovani del rugby, riceverà un contributo di 218,94 euro.