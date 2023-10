Subbuteo, Fiamme Azzurre Roma in testa dopo il girone d’andata: inseguono Barcellona e Eagles Napoli

Il Barcellona Calcio Tavolo conferma il suo potenziale a livello nazionale dopo il girone d’andata del campionato di serie A, disputatosi a San Benedetto del Tronto.

I barcellonesi, al termine della prima fase della stagione, insieme agli Eagles Napoli, sono alle spalle delle Fiamme Azzurre Roma che si candidano, anche quest’anno, quale formazione da battere per la conquista dello Scudetto.

I Campionati Italiani di Calcio da Tavolo si sono disputati al Palazzetto dello sport Bernardo Speca di San Benedetto del Tronto, che ha ospitato l’intero evento, organizzato, come di consueto, dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport.

Alla manifestazione sportiva, la più importante del circuito agonistico del calcio in miniatura nazionale, hanno partecipato 48 club provenienti da tutta Italia (da Aosta a Palermo), per un totale di circa 300 giocatori presenti. Le squadre presenti hanno disputato le partite valide per i gironi di andata dei campionati di Serie A, Serie B e Serie C di Calcio da Tavolo.

In Serie C, dove milita la squadra filiale di Barcellona, il Calcio Tavolo Igea, settima nella classifica provvisoria, spiccano il Foggia, solitario in testa al girone B, ed i Napoli Pirates ed il Sessana, prime, a pari punti, nel girone A.

Per determinare la squadra vincitrice dello Scudetto e le varie promozioni e retrocessioni, bisognerà comunque attendere il girone di ritorno, che si disputerà nel weekend del 13 e 14 aprile 2024.