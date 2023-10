Basket, completata la seconda giornata: all’Orlandina il big match con la Viola, bene gli Svincolati

Si è completata ieri sera la seconda giornata del campionato di serie B interregionale, iniziata giovedì scorso con la netta vittoria del Barcellona sul campo della Fortitudo Messina.

Nel week-end, il match più interessante era quello tra Viola Reggio Calabria e Orlandina, vinto dai paladini al fotofinish 64-67. Sabato sera il Castanea ha sofferto per superare la resistenza del Cus Catania. Nella giornata di domenica si sono registrate le vittoria degli Svincolati Milazzo sul Sala Consilina, con i ragazzi con coach Trimboli che hanno saputo contenere il ritorno dei campani, dopo un ottimo avvio di gara dei padroni di casa. La vittoria è arrivata anche per la Virtus Ragusa in un altro match con il Piazza Armerina che vedeva di fronte dei possibili protagoniste del campionato, mentre il Basket School Messina non è riuscita a frenare il Rende nella gara sul parquet calabrese.

Domenica prossima la gara più interessante sarà certamente il derby tra Barcellona e Svincolati Milazzo al PalAlberti di contrada Zigari.

Fortitudo Messina Asd Barcellona Basket 4.0 58 103 A.Dil. Bim Bum Basket Rende Basket School Messina A.Dil. 103 91 Asd Castanea Basket 2010 Cus Dil. Catania Basket 2003 95 83 Asd Pallacanestro Viola Suppor Ssd Orlandina Basket A R.L. 64 67 Svincolati Milazzo A.S.D. Pallacanestro Sala Consilina S 78 73 Virtus Kleb Ragusa S.S.D. A R. Siaz Basket Piazza Armerina 83 74