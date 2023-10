Barcellona, scade domani il termine per le istanze di utilizzo del polifunzionale di Manno

Non ci saranno deroghe al termina di scadenza per la manifestazione d’interesse all’utilizzo dell’impianto coperto di contrada Manno.

Le società che svolgono attività sportiva prevista all’interno della struttura, soprattutto calcio a 5 e pallamano, potranno presentare l’istanza entro domani mattina, così come previsto dell’avviso.

Non è stata accolta la richiesta del consigliere comunale di Forza Italia, Tommaso Pino, che ribadisce la sua posizione: “Dovendo completare l’iter per i lavori sull’impianto antincendio – afferma il consigliere – non c’era la necessità di un termine così ridotto di appena una settimana per la presentazione delle richieste di utilizzo della struttura. Confermo la mia idea che non ci sia stata trasparenza in questa procedura”.

La struttura coperta di contrada Manno ha avuto iter burocratico per il suo completamento assai travagliato, con ricorsi e controricorsi in fase di aggiudicazione dell’appalto e modifiche al progetto iniziale. La giunta Materia, in cui era assessore lo stesso Tommaso Pino, aveva completato l’iter ed avviato gli interventi, che poi si sono conclusi all’inizio del mandato dalla giunta Calabrò, con l’intervento dell’assessore Roberto Molino. Dopo l’inaugurazione del 2022, una potente sciroccata aveva reso inagibile alcune zone dell’impianto, che adesso è stato ripristinato ed è pronto per essere utilizzato dalle società sportive. Nel corso degli anni, la struttura è stata destinata, dalle amministrazioni che si sono succedute, alle squadre di calcio a 5 e pallamano, che al momento non hanno la disponibilità di un impianto comunale. Il PalAlberti è infatti destinato prevalentemente alla pallacanestro, mentre la palestra dell’Aia Scarpaci ospite l’attività delle squadre di pallavolo. L’impianto di Manno è quindi stato realizzato in primo luogo per superare il disagio delle compagini impegnate nei campionati nazionali e regionali, con il calcio a 5 costretto il più delle volte a ricorrere all’affitto di campi privati ed con la pallamano che si è di fatto trasferita a Messina. Non è un caso che al momento sono state presentate quattro richieste, tre per le società di calcio a 5 ed una per la società di pallamano.