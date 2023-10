La Nuova Igea Virtus supera la Gioiese con i gol di Isgrò e Longo (2-1): attesa per il nome del nuovo tecnico giallorosso

Tutto pronto al D’Alcontres Barone per la gara tra Nuova Igea Virtus e Gioiese, valida per la settima giornata del campionato di serie D. Sarà la prima partita dopo il terremoto provocato dall’esonero del tecnico Pasquale Ferrara. La formazione è guidata in panchina da Vincenzo Pirelli.

Ecco le formazioni ufficiali che scenderanno in campo

Risultati finali

Akragas Vibonese Calcio 1-2 Città Di Acireale 1946 Portici 1-0 F.C. Lamezia Terme Siracusa Calcio 1924 1-4 LFA Reggio Calabria Licata Calcio 2-0 Locri 1909 Ragusa Calcio 0-2 Real Casalnuovo Castrovillari Calcio 3-2 Sancataldese Calcio Città Di S. Agata 1-0 Canicattì F.C. Trapani 1905 1-3 Nuova Igea Virtus Gioiese 1918 2-1 Riposa: San Luca

Cronaca

Finisce la gara con la vittoria della Nuova Igea Virtus, che si trova a due punti dalla zona playoff. Domenica è in programma il derby di Sant’Agata Militello, dove i giallorossi saranno guidati in panchina del nuovo allenatore. Il nome più gettonato resta quello di Michele Campo.

sei minuti di recupero al D’Alcontres

42′ sostituzione nella Gioiese: esce Tostic ed entra Da Leo

37′ sostituzione nella Nuova Igea Virtus: esce anche l’altro marcatore Isgrò ed entra Aveni.

33′ sostituzione nella Nuova Igea Virtus: esce l’autore del gol Longo e entra Franchina

32′ ancora un occasione per i padroni di casa con Isgrò, lanciato in contropiede da Biondo, che tutto solo davanti al portiere calabrese calcia addosso ad Ammiral.

30′ GOL DELLA NUOVA IGEA VIRTUS: Sebastiano Longo riporta i giallorossi in vantaggio con una serpentina in piena area, concluso con un preciso diagonale che si insacca alla sinistra del portiere calabrese.

27′ occasionissima per i padroni di casa, Longo sbaglia sotto porta una prima conclusione. Biondo riprende la sfera e serve ancora Longo, che tutto solo davanti al portiere calcia a lato.

25′ sostituzione nella Nuova Igea Virtus: esce Schinnea ed entra Di Stefano

24′ sostituzione nella Gioiese: esce Mirante ed entra Belluzzi

23′ pericolosa la Gioiese con una conclusione di Moscardi, fuori dalla specchio della porta

18′ reazione veemente dei padroni di casa, che ci provano con Longo, Biondo, Schinnea ed ancora Longo, trovando il muro della difesa calabrese.

17′ GOL DEL PAREGGIO DELLA GIOIESE: Abbate sbaglia un controllo facile e consente a Moscardi di involarsi in area e servire dalla parte opposta De Marco che insacca sotto porta

15′ incursione di Isgrò dalla destra che mette in mezzo. La difesa respinge corto, ma Schinnea in corsa non centra lo specchio della porta

13′ nella Gioiese esce Miliziano ed entra De Marco

6′ conclusione dal limite di Longo per la Nuova Igea Virtus che non trova lo specchio della porta.

Iniziato il secondo tempo della gara del D’Alcontres

Finale del primo tempo: Nuova Igea Virtus al riposo in vantaggio con il gol di Isgrò

Sono 3′ di recupero concessi dall’arbitro Menozzi di Treviso

44′ La Gioiese prova a scuotersi con una conclusione dalla distanza di Romano, che finisce sopra la traversa

40′ la Nuova Igea Virtus controlla la timida reazione della Gioiese, che dopo il gol ha subito il contraccolpo psicologico.

27′ opportunità per la Nuova Igea Virtus: dal centro dell’area ci prova Schinnea in precario equilibrio, senza trovare lo specchio della porta.

22′ GOL NUOVA IGEA VIRTUS: Biondo lancia in profondità Isgrò che solo davanti al portiere lo supera con un preciso diagonale.

19′ seconda incursione pericolosa per gli ospiti: Moscardi ben lanciato in area giallorossa colpisce in diagonale, trovando ancora Staropoli pronto alla deviazione. Sulla respinta libera la difesa igeana

10′ prima occasione per la Gioiese: conclusione dal centro dell’area giallorossa di Scalon, che impegna Staropoli, reattivo nell’occasione.

E’ iniziata la partita del D’Alcontres