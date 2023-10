Il CID – Centri Iannelli Diagnosi ha inaugurato una nuova struttura sanitaria a Barcellona

Lo scorso 5 Ottobre è stata inaugurata la nuova struttura sanitaria firmata CID – Centri Iannelli Diagnosi, facente capo ai medici Iannelli Filippo e Dario, impegnati ad investire nel territorio barcellonese al fine di migliorare ed ampliare le prestazioni sanitarie offerte.

L’apertura avviene a distanza di 10 anni dal trasferimento della sede principale sita nel quartiere di Nasari, che offre già prestazioni di Analisi Cliniche, Fisioterapia e Radiologia in regime di convenzionamento SSN, aggiungendosi alle nuove sedi di Messina Sud, Venetico ed Avola(SR).

Il nuovo centro, situato in via S. Caterina d’Alessandria (alle spalle dello Studio Iannelli) è una Struttura all’avanguardia, energicamente indipendente e dall’ambiente curato, che pone al centro il comfort dell’utente e consentirà, in regime di solvenza, l’esecuzione di visite della maggior parte delle specializzazioni mediche e di riabilitazione e fisioterapia.

“Il nostro impegno continua a Barcellona P.G., sede principale e luogo in cui nostro padre cominciò tutto nel lontano 1981, con sacrificio e dedizione. A Lui, come sempre, dedichiamo questa nuova struttura sperando di esser in grado di realizzare tutto quello che già 20 anni fa lui idealizzava” – ha commentato il Dr Filippo Iannelli

La struttura presenta ben 5 sale visite specialisti al piano terra e, al primo piano, una palestra riabilitativa panoramica associata ad una fisioterapia accessoriata con i più innovativi macchinari di riabilitazione (Tecarterapia, Hilt-terapia TT, Frems, Onde d’urto, Limfa). E’ previsto inoltre, il completamento della struttura con una sala operatoria con 2 posti letto day surgery.