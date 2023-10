Calcio, Nuova Igea Virtus – Gioiese 1-0: la sblocca al 22′ l’esterno d’attacco Antonio Isgrò

Tutto pronto al D’Alcontres Barone per la gara tra Nuova Igea Virtus e Gioiese, valida per la settima giornata del campionato di serie D. Sarà la prima partita dopo il terremoto provocato dall’esonero del tecnico Pasquale Ferrara. La formazione è guidata in panchina da Vincenzo Pirelli.

Ecco le formazioni ufficiali che scenderanno in campo

Risultati parziali

Akragas Vibonese Calcio 0-2 Città Di Acireale 1946 Portici 1-0 F.C. Lamezia Terme Siracusa Calcio 1924 1-1 LFA Reggio Calabria Licata Calcio 1-0 Locri 1909 Ragusa Calcio 0-0 Real Casalnuovo Castrovillari Calcio 2-0 Sancataldese Calcio Città Di S. Agata 0-0 Canicattì F.C. Trapani 1905 0-0 Nuova Igea Virtus Gioiese 1918 0-0 Riposa: San Luca

Cronaca

27′ opportunità per la Nuova Igea Virtus: dal centro dell’area ci prova Schinnea in precario equilibrio, senza trovare lo specchio della porta.

22′ GOL NUOVA IGEA VIRTUS: Biondo lancia in profondità Isgrò che solo davanti al portiere lo supera con un preciso diagonale.

19′ seconda incursione pericolosa per gli ospiti: Moscardi ben lanciato in area giallorossa colpisce in diagonale, trovando ancora Staropoli pronto alla deviazione. Sulla respinta libera la difesa igeana

10′ prima occasione per la Gioiese: conclusione dal centro dell’area giallorossa di Scalon, che impegna Staropoli, reattivo nell’occasione.

E’ iniziata la partita del D’Alcontres