Taekwondo, l’Asd Dream Team Barcellona conquista una medaglia di bronzo agli Open di Tirana

Ottime prestazioni per l’Asd Dream Team taekwondo di Barcellona, diretta dal Maestro Orazio Cappellano, al Tirana open 2023, svoltosi lo scorso fine settimana in Albania. Il team Cappellano era rappresentato da 4 atleti e per Nancy Calabrese è arrivata la medaglia di bronzo nella categoria -63 junior cinture nere.

L’atleta barcellonese ha perse in semifinale contro un’atleta austriaca solo alla fine di un incontro molto equilibrato.

Ottime le prestazione sono arrivate dai senior Ettore Lenzo e Antonino Sciacca, entrambi nelle nuove categorie di peso. Lenzo, dopo aver gareggiato sempre nella -54 è passato nella categorie -58, vincendo un bellissimo incontro contro il forte atleta titolare della nazionale israeliana numero 3 del ranking in questa competizione, Dimitry Nagaev. Il suo cammino si è interrotto nei quarti contro l’atleta turco Gongalp, dopo un incontro combattutissimo.

Sciacca invece ha gareggiato nella categoria -63 kg anziché la -58 ed ha vinto il primo incontro con l’atleta greco Anastadias, prima di perdere agli ottavi contro un forte atleta israeliano testa di serie n. 1.

Bell’impatto nel taekwondo professionistico per la giovane atleta Giorgia Perdichizzi nella -51 cadetti cinture rosse/nere, che ha perso nei quarti di finale contro la forte atleta della Repubblica Ceca, che poi arriva dritta in finale. Giorgia ha pagato l’inesperienza ma comunque dimostrato di avere stoffa e buone prospettive future.