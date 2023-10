Guardia di Finanza, cambio al vertice a Barcellona P.G.: il cap. Toriello succede al cap. Binda

Cambia la squadra degli Ufficiali dipendenti dal Comando Provinciale delle Guardia di Finanza di Messina. Dopo la recente entrata in vigore della riforma dei Reparti territoriali della Guardia di Finanza lungo la fascia tirrenica, che ha riguardato la soppressione del Gruppo di Milazzo e l’elevazione della Tenenza di Barcellona Pozzo di Gotto al rango di Compagnia, sono seguiti gli avvicendamenti di alcuni Ufficiali.

Cap. Francesco Binda

Il nuovo Comandante della Compagnia di Barcellona è il Cap. Filippo Toriello, che ha preso il posto precedentemente occupato dal Cap. Francesco Binda. Originario di Benevento, laureato in giurisprudenza, il Capitano Toriello, negli ultimi due anni, ha prestato servizio nel Lazio, presso il Gruppo di Formia, dove si è parimenti distinto in diverse operazioni di servizio a carattere tributario e giudiziario.

Cambio al vertice della Compagnia di Milazzo. Ne ha assunto il Comando Il Capitano Roberto Catalano, laureato in giurisprudenza, che negli ultimi tre anni ha prestato servizio presso il Nucleo Operativo del Gruppo di Avellino, dove si è distinto in diverse operazioni di servizio a carattere tributario e giudiziario. L’Ufficiale, di origini pugliesi, è subentrato al Capitano Nicola Bomba che è stato assegnato ad altro incarico presso il Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Bari.

Capitano Roberto Catalano

Il Ten. Col. Alessandro Freda, già Comandante del Gruppo di Milazzo per quattro anni, nel corso dei quali sono stati conseguiti lusinghieri risultati di servizio e sviluppate complesse investigazioni di polizia economico – finanziaria, ha assunto il ruolo di Capo Ufficio Operazioni presso il Comando Provinciale di Messina, succedendo al Ten. Col. Salvatore Romeo, trasferito ad omologo incarico presso la sede di Reggio Calabria.

A rinforzare l’organico del Comando Provinciale, è giunta anche il Ten. Col. Concetta Arena, dopo aver trascorso un breve ma inteso periodo professionale presso il Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Messina, al comando della Sezione Tutela economia.

Passaggio di consegne anche nelle articolazioni interne del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Messina, dove è giunto dall’omologo Reparto di Trieste il Maggiore Marcello Putignano, al quale è stato affidato il delicato incarico di Comandante della Sezione Criminalità Organizzata del Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata.

Il Comandante Provinciale, Col. t. SFP Gerardo Mastrodomenico, nel dare il benvenuto ai nuovi Ufficiali e, soprattutto, nel ringraziare gli Ufficiali in partenza per lo straordinario impegno assicurato nello svolgimento dei rispettivi incarichi, tutti espressi al massimo livello, ha formulato ai neo assegnati un sincero augurio di buon lavoro, sottolineando la centralità di una sinergica collaborazione, nell’articolata realtà socio-economica della provincia messinese, con le altre Autorità, di Governo in particolare, e con le consorelle Forze di Polizia, per la difesa del territorio e la salvaguardia della realtà economica locale dalle sempre più insidiose forme di infiltrazione criminale