Calcio, i risultati degli anticipi e il programma del week-end: l’Orsa cade in casa con il Monforte (0-3)

Si sono disputato oggi alcuni anticipi dei campionati di Eccellenza e Prima categoria, mentre le gare di serie D e Promozione si giocheranno tutte nella giornata di domani

Eccellenza

La Nuova Igea Virtus, dopo il terremoto provocato dall’esonero del tecnico Pasquale Ferrara, affrontare una gara fondamentale contro la Gioiese. In panchina la squadra sarà guidata dell’allenatore in seconda Vincenzo Pirelli, in attesa della scelta del nuovo tecnico. La corsa alla panchina giallorossa vede il pole position l’ex giallorosso Michele Campo, protagonista in maglia igeana tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90.

Akragas Vibonese Calcio Città Di Acireale 1946 Portici F.C. Lamezia Terme Siracusa Calcio 1924 LFA Reggio Calabria Licata Calcio Locri 1909 Ragusa Calcio Real Casalnuovo Castrovillari Calcio Sancataldese Calcio Città Di S. Agata Canicattì F.C. Trapani 1905 Nuova Igea Virtus Gioiese 1918 Riposa: San Luca

Siracusa Calcio 1924 16 6 5 1 0 16 6 10 F.C. Trapani 1905 15 5 5 0 0 16 0 16 Vibonese Calcio 12 5 4 0 1 13 2 11 Licata Calcio 12 6 3 3 0 10 4 6 Città Di S. Agata 12 6 4 0 2 8 6 2 Akragas 12 6 4 0 2 6 6 0 Canicattì 11 6 3 2 1 8 3 5 F.C. Lamezia Terme 9 4 3 0 1 10 7 3 Nuova Igea Virtus 7 6 2 1 3 7 4 3 Sancataldese Calcio 7 6 2 1 3 6 13 -7 Città Di Acireale 1946 6 4 2 0 2 5 6 -1 Ragusa Calcio 6 6 2 0 4 8 11 -3 Real Casalnuovo 6 6 2 0 4 9 14 -5 LFA Reggio Calabria 4 3 1 1 1 2 2 0 San Luca (-1) 4 6 1 2 3 5 9 -4 Locri 1909 4 6 1 1 4 4 9 -5 Portici 3 6 1 0 5 4 11 -7 Gioiese 1918 3 6 1 0 5 3 10 -7 Castrovillari Calcio 0 5 0 0 5 2 19 -17