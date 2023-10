Taekwondo: la barcellonese Fazio Elena medaglia di Bronzo all’internazionale “Albanian Open G1”         

Fine settimana di competizione per le atlete Elena Fazio e Martina Calabrò dell’ ’associazione “Dojang Taekwondo Barcellona” , in trasferta a Tirana (Al), dove sportivi provenienti da tutto il mondo si sono confrontati per conquistare la medaglia d’oro. Strepitosa performance dell’atleta Fazio, di appena 13 anni, che alla sua prima esperienza internazionale ha saputo conquistare la medaglia di Bronzo. Fazio, gareggiando nella categoria Cadetti femminile -44kg, ha gestito l’emozione pre gara, rimanendo concentrata sull’obiettivo da raggiungere e, una volta sul tatami, ha scaricato tutta la sua carica interiore, applicando gli schemi di combattimento e non lasciando scampo alla sua avversaria. Nella semifinale Fazio, in una gara equilibrata, conquista un prestigioso terzo posto contro un’avversaria che, combattendo di esperienza, non le ha lasciato spazi liberi da punto.

L’ atleta Martina Calabrò, pur avendo vinto in passato podi nelle gare internazionali, ha sentito il cambio di categoria da Juniores a Senior (+18 anni). Al primo incontro, Calabrò, gareggiando nella categoria seniores femminile -49Kg, si è confrontata con un’ avversaria della Romania ma, non avendo la giusta concentrazione, non riusciva a gestire l’incontro a suo favore pur essendo in vantaggio sin dai primi minuti in entrambi i round. L’atleta rumena, in vantaggio di pochi punti, faceva suo l’incontro passando il turno e Calabrò veniva eliminata. Soddisfatto il tecnico Maiorana A. della condotta di gara delle sue atlete. Fazio alla sua prima gara in campo internazionale ha dimostrato carattere ed ha imposto il suo ritmo di gara. Calabrò deve ambientarsi nella nuova categoria, ma ci sono i presupposti per future medaglie.