Piano di protezione civile: incontro intercomunale a Palazzo Longano per definire la viabilità in caso di emergenza

I rappresentanti dei Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Merì, Castroreale e Terme Vigliatore sono stati convocati a Palazzo Longano per un incontro finalizzato ai lavori propedeutici al rinnovo del piano comunale di protezione civile.

l’assessore di Barcellona Salvatore Coppolino

Il tema dell’incontro era proprio la viabilità alternativa in caso di eventi atmosferici o sismici tra i centri limitrofi. “Nei piani di protezione civile – afferma l’assessore alla protezione civile di Barcellona Salvatore Coppolino – rivestono particolare importanza le procedure di viabilità in caso di emergenze varie. Ieri con i rappresentanti dei comuni limitrofi abbiamo parlato proprio di questo. Nei prossimi giorni i tecnici incaricati dei comuni di Meri, Milazzo e Barcellona si incontreranno per valutare i possibili percorsi alternativi”.

l’assessore di Milazzo Francesco Coppolino

All’incontro erano presenti, insieme all’assessore Coppolino anche il tenente della Polizia Locale di Barcellona Pinuccia De Francesco, il geologo incaricato dal comune di Barcellona per redigere il piano di protezione civile Giuseppe Nania, l’assessore Francesco Coppolino e l’architetto Annamaria Prestipino del comune di Milazzo e il vice sindaco del comune di Meri Antonino Siracusa. Non erano presenti i rappresentanti dei comuni di Terme Vigliatore e Castroreale. Nel prossimo incontro giovedì prossimo è previsto il confronto con le organizzazioni sindacali.