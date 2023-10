Falcone: due persone rinviate a giudizio per stalking, estorsione ed incendio di una macchina

Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Barcellona P.G., dott. Caristia, ha rinviato a giudizio, su richiesta dell’ufficio di Procura, rappresentato in udienza dalla dott.ssa De Toni, due persone domiciliate in Falcone, S.N. (cl. 94) e P.M.D. (cl. 91), con l’accusa di stalking, estorsione, minacce con armi e l’incendio di una macchina, avvenute principalmente in Falcone, tra i mesi di luglio e novembre del 2021.

Il processo ordinario a carico degli imputati, assistiti dall’avv. Vittorio La Torre, è stato fissato per la data del 22 novembre 2023, dinanzi al giudice monocratico del tribunale barcellonese.

I fatti addebitati sarebbero stati perpetrati nei confronti di altre due persone residenti sempre in Falcone, B.V. (cl. 95) e C.G. (cl. 94), che si sono costituite parti civili con gli avv.ti Giuseppe Ciminata e Ivan Salmeri.

I Carabinieri della stazione di Falcone, al comando del M.llo A. Floramo, dapprima coordinati dalla procura di Patti e, successivamente, da quella di Barcellona P.G., hanno esperito le indagini attraverso le quali è stato possibile risalire agli odierni imputati, la cui istruttoria dibattimentale dovrà accertarne le responsabilità. Per un terzo soggetto, invece, è stata stralciata la posizione per irreperibilità.