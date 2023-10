Barcellona, riaperta la bretella alla foce del Mela: la Procura apre un’inchiesta sulla sua sicurezza

E’ stata riaperta al transito la bretella realizzata alla foce del torrente Mela, lungo la litoranea interrotta da aprile per eseguire a rilento i lavori di ricostruzione del ponte sulla strada provinciale tra Barcellona e Milazzo.

Gli operai hanno spostato in avanti il semaforo dal versante di Barcellona ed aumentato lo spazio di pista d’emergenza in terra battuta per consentire il transito di due mezzi contemporaneamente. Da Milazzo invece è stato migliorato l’accesso alla bretella e con lo spostamenti del semaforo si cercherà di evitare i disagi legati ai tempi fin qui troppo stretti tra il rosso ed il verde ed il mancato rispetto della indicazioni semaforiche.

E’ notizia di oggi anche l’apertura di un’inchiesta da parte della Procura di Barcellona che aperto un fascicolo per accertare eventuali irregolarità nella valutazione sui rischi per la sicurezza causati dalla chiusura al transito del ponte sul torrente Mela. I carabinieri hanno acquisito documentazione dagli atti degli uffici tecnici del Comune di Barcellona per capire se vi siano stati provvedimenti o omissioni da parte degli enti coinvolti nel garantire la sicurezza dei cittadini, in merito ad uno della maggiori vie di fuga in casa di emergenza legati a calamità naturali o ad incidenti presso le grandi industrie dell’area di Milazzo e Giammoro.