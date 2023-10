Barcellona, il servizio scuolabus parte dal 16 ottobre: per il momento resta gratuito almeno fino al 31 dicembre 2023

Il servizio di scuolabus nel Comune di Barcellona, che consente il collegamento tra le tante periferie della città con gli istituti scolastici, sarà attivato dal 16 ottobre 2023, per il momento senza costi per gli utenti.

La decisione di sbloccare la situazione è arrivata dopo un acceso confronto tra maggioranza ed opposizione, dopo la mancata approvazione della delibera che istituiva una compartecipazione degli utenti per la copertura dei costi del servizio. I genitori avrebbero dovuto pagare una quota mensile per accedere al servizio, nel rispetto di una normativa, secondo quanto indicato dagli uffici e soprattutto dai Revisori dei Conti, che imponeva all’ente tale richiesta fino ad oggi non applicata.

L’amministrazione comunale, ed in particolare l’assessore alla pubblica istruzione Viviana Dottore e quello al bilancio Santi Calderone, hanno predisposto una direttiva con cui viene avviato il servizio a partire dal 16 ottobre, senza costi per gli utenti, facendo fronte alla somme residuali disponibili in bilancio, riservandosi di valutare ulteriori provvedimento sulle base della risorse inserite in un conto economico che presenta un deficit strutturato, maturato negli ultimi dieci anni, tale da portare in tempi brevi al dissesto dell’ente.

La stessa amministrazione nella direttiva fa riferimento alle indicazioni dei Revisori dei conti che impongono la compartecipazione degli utenti ai costi di gestione del servizio e sta predisponendo una nuova delibera per quantificare le tariffe (l’ipotesi è di 15 euro mensili, ma sarà discussa con il consiglio comunale) e definire la categorie che saranno esentate da tale pagamento, come le famiglie con soggetto che percepiscono la pensione sociale o quelle seguite dai servizi sociali, per problemi di natura economica.